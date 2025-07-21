Що говорять в "Роснєфті" про санкції?

Обурення "Роснєфті" викликав 18-й пакет санкцій проти Росії, який ухвалив Євросоюз, зокрема обмеження щодо енергетичного сектору. Намагаючись скоротити доходи Кремля від продажу нафти до Індії, ЄС увів санкції проти Nayara Energy, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У заяві, опублікованій на офіційному сайті, "Роснєфть" запевняє, що Nayara Energy сплачує всі податки в Індії.

Жодних дивідендів акціонери Nayara Energy не отримували. Увесь накопичений прибуток використовувався виключно на розвиток нафтопереробного заводу, нафтохімічного виробництва та мережі автозаправних станцій в Індії,

– йдеться в повідомленні.

У російській компанії також додали, що очікують заходів від Nayara Energy на захист "інтересів своїх акціонерів та споживачів".

Варто знати! Представник індійського МЗС Рандгір Джайсвал вже заявив, що країна "не визнаватиме ніяких односторонніх санкцій". У "Роснєфті" тим часом зазначили, що уряди Росії та Індії підтримають заходи Nayara Energy у відповідь на нові санкції ЄС.

Хто володіє Nayara Energy?

Наразі індійською Nayara Energy, окрім "Роснєфті", володіє інвестиційний консорціум SPV Kesani Enterprises Co. Також частина акцій належить роздрібним інвесторам.

Компанія експлуатує нафтопереробний завод, потужність якого сягає 400 тисяч барелів на добу.

Також вона володіє майже 7 тисячами АЗС по всій Індії.

А поряд з НПЗ Nayara триває будівництво інтегрованого нафтохімічного заводу.

Після запровадження санкцій, за даними індійських ЗМІ, керівництво "Роснєфті" задумалося про те, щоб вийти з цього бізнесу, оскільки обмеження не дають можливість росіянам репатріювати доходи від НПЗ.

Важливо! За даними видання, "Роснєфть" вже навіть провела переговори з компанією Reliance Industries Ltd. про можливий продаж частки в Nayara Energy. Однак угода може зірватися, оскільки через це бізнес Reliance у Європі може опинитися під загрозою.