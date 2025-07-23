Кому виплатять 900 гривень?

Право на спеціальну надбавку мають багатодітні матері на пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це стосується жінок, які виховали п’ятьох і більше дітей до шестирічного віку. Розмір надбавки становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і залежить від кількості дітей.

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб у 2025 році становить 2 361 гривні, отже максимальна надбавка для багатодітних матерів становить 944,4 гривні.

Коли багатодітні батьки можуть вийти на пенсію?

Батьки, які виховали від п’яти дітей мають право на вихід на пенсію на пільгових умовах:

жінки – після 50 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу;

чоловіки – після 55 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу.

Щоб вийти на пенсію раніше, потрібно надати до ПФУ такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

трудова книжка;

свідоцтва про народження дітей.

Заяву про призначення дострокової пенсії багатодітним матерям можна подати не раніше, ніж за один місяць до пенсійного віку (50 років для жінок).