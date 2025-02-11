Как подтвердить статус многодетной семьи

Однако для этого семьям следует подтвердить свой статус, передает 24 канал со ссылкой на правительство страны.

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Для этого нужно получить удостоверение многодетной семьи. Его выдают структурные подразделения районных государственных администраций, исполнительные органы городских советов, Центры предоставления административных услуг и тому подобное.

Получить документ может один из родителей по месту регистрации. Это возможно в течение десяти рабочих дней после подачи необходимых документов.

Перечень документов, необходим для подтверждения статуса, такой:

Заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Документы, подтверждающие право на льготы. Паспорт. РНОКПП. Документ, подтверждающий место жительства.

Какие льготы могут получить многодетные семьи в 2025 году

Семьи, которые воспитывают трех и более детей, имеют право:

на скидку в размере 50% на жилищно-коммунальные услуги;

бесплатные лекарства по рецептам;

проезд в общественном транспорте для детей;

50% платы за питание детей в дошкольных учебных заведениях;

бесплатное получение услуг по оздоровлению в государственных и коммунальных учреждениях.

В то же время студентам из многодетных семей назначают социальную стипендию и могут предоставлять дополнительную социальную и материальную помощь.

Кроме того, правительство предоставляет ежемесячную помощь в размере 2,10 тысяч гривен на третьего и последующего ребенка до шести лет.

Обратите внимание! Матери, которые имеют пятеро и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, могут претендовать на пенсию за особые заслуги перед Украиной.