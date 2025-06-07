Увеличится ли помощь для новорожденных в Украине

Адвокат "Адвокатского бюро Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, что размер пособия на ребенка в Украине был определен еще в далеком 2020 году, передает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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И сейчас, по словам Воронковой, нет оснований для пересмотра этой суммы.

Хотя с учетом повышения стоимости потребительской корзины это было бы целесообразно,

– добавила адвокат.

В то же время в законопроекте Министерства социальной политики, опубликованном на сайте СПО объединений профсоюзов для обсуждения, в Украине планируют изменить выплаты при рождении ребенка.

Там говорится о том, что при рождении первого и каждого последующего ребенка планируется увеличить выплату до 50 тысяч гривен.

Этим законопроектом также предусматривается такая помощь, как: