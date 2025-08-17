Чому з пенсії працюючого пенсіонера можуть утримати гроші?
Працюючі пенсіонери іноді отримують повідомлення про переплату пенсії на кілька тисяч гривень, яку їм доведеться повернути у будь-якому випадку до Пенсійного фонду, нагадує 24 Канал.
Читайте також Яка буде пенсія в 60, якщо пропрацював 43 роки
Експерт Сергій Коробкін пояснює: це не штраф, а повернення різниці між пенсією працюючого та непрацюючого пенсіонера. Закон дозволяє щомісячне утримання не більше 20% від пенсії.
Які основні причини, чому можуть забрати частину пенсії?
Надмірно отримані пенсійні кошти підлягають поверненню відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":
- добровільно;
- за рішенням ПФУ;
- через суд.
Основні причини утримання виплат при цьому визначаються наступні:
- невчасне повідомлення про працевлаштування: для працюючих пенсіонерів пенсія розраховується за іншою формулою, тому виплати можуть бути меншими;
- помилки роботодавця: неточні дані про зарплату або стаж;
- технічні збої у системі нарахувань.