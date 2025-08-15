Какая будет пенсия в 60 при 43 годах стажа?

Количество стажа – это время официальной работы. Также, в этот период входит и другая деятельность, в частности, декрет, пишет 24 Канал.

Ранее в стаж еще засчитывался период обучения в вузе. Не стоит забывать и о времени пребывания на военной службе.

Рассмотрим ситуацию, где:

официальный стаж лица составил 43 года;

доход – 10 000 гривен.

В этом году 43 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60. Пенсионная выплата при таких условиях будет ориентировочно – 4,9 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если работаешь с 20 лет и имеешь стаж 43 года / Скриншот с Пенсионного калькулятора

Обратите внимание! Речь идет о выходе на пенсию на общих условиях. Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.