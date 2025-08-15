Что предложил владелец Monobank для Богдана Ковальчука?

Богдан Ковальчук сможет бесплатно учиться в вузе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.

Это очень сложно даже вообразить, что пережил этот мальчик. Monobank оплатит обучение в полном объеме в любом украинском вузе, который Богдан выберет,

– написал Гороховский.

По его словам, Богдан Ковальчук проживал в Ясиноватой, пытался уехать в Торецк, чтобы завершить учебу и получить диплом, однако его схватили россияне. Теперь освобожденный из плена сможет получить высшее образование.

Что известно о Богдане Ковальчуке?

В рамках последнего обмена пленными из российского плена вернулся гражданский заложник Богдан Ковальчук. Его захватили еще в 2016 году, когда парню было всего 17 лет.

О возвращении Богдана сообщила его бабушка. Она рассказала, что внук уже позвонил по телефону и сказал: "Бабушка, я еду домой". Сейчас Татьяна идет в Киев, чтобы встретить внука.

Из оккупированной Ясиноватой Богдан пытался отправиться к бабушке в тогдашний Дзержинск (ныне Торецк), чтобы завершить учебу в училище и получить украинский диплом. На блокпосте парня задержали.

Оккупанты обвинили его в сотрудничестве с СБУ, подрыве автомобилей и помещения "полиции ДНР". В 2018 году Богдана приговорили к 10 годам тюрьмы и отправили отбывать "наказание" в Торезскую колонию.