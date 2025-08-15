Что предложил владелец Monobank для Богдана Ковальчука?
Богдан Ковальчук сможет бесплатно учиться в вузе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.
Это очень сложно даже вообразить, что пережил этот мальчик. Monobank оплатит обучение в полном объеме в любом украинском вузе, который Богдан выберет,
– написал Гороховский.
По его словам, Богдан Ковальчук проживал в Ясиноватой, пытался уехать в Торецк, чтобы завершить учебу и получить диплом, однако его схватили россияне. Теперь освобожденный из плена сможет получить высшее образование.
Что известно о Богдане Ковальчуке?
В рамках последнего обмена пленными из российского плена вернулся гражданский заложник Богдан Ковальчук. Его захватили еще в 2016 году, когда парню было всего 17 лет.
О возвращении Богдана сообщила его бабушка. Она рассказала, что внук уже позвонил по телефону и сказал: "Бабушка, я еду домой". Сейчас Татьяна идет в Киев, чтобы встретить внука.
Из оккупированной Ясиноватой Богдан пытался отправиться к бабушке в тогдашний Дзержинск (ныне Торецк), чтобы завершить учебу в училище и получить украинский диплом. На блокпосте парня задержали.
Оккупанты обвинили его в сотрудничестве с СБУ, подрыве автомобилей и помещения "полиции ДНР". В 2018 году Богдана приговорили к 10 годам тюрьмы и отправили отбывать "наказание" в Торезскую колонию.