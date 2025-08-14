Сообщает 24 Канал со ссылкой на бабушку Богдана Ковальчука Татьяну Гоцу в комментарии hromadske.

Что известно о Богдане Ковальчуке?

В рамках последнего обмена пленными из российского плена удалось вернуть гражданского заложника Богдана Ковальчука. Его захватили еще в 2016 году, когда парню было всего 17 лет.

О возвращении Богдана сообщила его бабушка. Она рассказала, что внук уже позвонил и сказал: "Бабушка, я еду домой". Сейчас Татьяна направляется в Киев, чтобы встретить внука.

Из оккупированной Ясиноватой Богдан пытался отправиться к бабушке в тогдашний Дзержинск (ныне Торецк), чтобы завершить обучение в училище и получить украинский диплом. На блокпосту парня задержали.

Оккупанты обвинили его в сотрудничестве с СБУ, подрыве автомобилей и помещения "полиции ДНР". В 2018 году Богдана приговорили к 10 годам заключения и отправили отбывать "наказание" в Торезскую колонию.

К слову, из российского плена также вернулся боец 128 бригады Игорь Мирончук. Он находился в неволе более 6 лет.