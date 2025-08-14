Повідомляє 24 Канал з посиланням на бабусю Богдана Ковальчука Тетяну Гоцу в коментарі hromadske.

Що відомо про Богдана Ковальчука?

У рамках останнього обміну полоненими з російського полону вдалося повернути цивільного заручника Богдана Ковальчука. Його захопили ще у 2016 році, коли хлопцю було лише 17 років.

Про повернення Богдана повідомила його бабуся. Вона розповіла, що онук уже зателефонував і сказав: "Бабусю, я їду додому". Зараз Тетяна прямує до Києва, щоб зустріти онука.

З окупованої Ясинуватої Богдан намагався вирушити до бабусі у тодішній Дзержинськ (нині Торецьк), щоб завершити навчання в училищі та отримати український диплом. На блокпості хлопця затримали.

Окупанти звинуватили його у співпраці зі СБУ, підриві автівок і приміщення "поліції ДНР". У 2018 році Богдана засудили до 10 років увʼязнення та відправили відбувати "покарання" в Торезьку колонію.

До слова, з російського полону також повернувся боєць 128 бригади Ігор Мирончук. Він перебував в неволі понад 6 років.