Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника МВС України Ігоря Клименка.
Дивіться також 33 військових та 51 цивільний: 84 українців повернулися додому з російського полону
Сьогодні, 14 серпня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. З російської неволі вдалося повернути полковника ДПСУ із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року.
Попри поранення він все одно продовжував захищати Україну.
Оборонець Маріуполя. Ворог тривалий час утримував його в Оленівці. Прикордонник вистояв попри все. І повернувся з честю,
– наголосив Клименко.
Крім військових, з російського полону також вдалося повернути цивільних й тих, кого Росія утримувала в неволі ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.