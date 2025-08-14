Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого.

Что известно об Игоре Мирончуке?

Сегодня, 14 августа, из российского плена вернулся Игорь Мирончук – кадровый военный 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он находился в плену более 6 лет.

Журналист Виталий Глагола рассказал, что боец служил в зоне АТО с 2014 года, участвовал в обороне Луганского аэропорта и в боях за Дебальцево. В плен Мирончук попал 9 февраля 2019 года на территории Донецкой области.

"Россияне в свое время транслировали видео с "допросов" военного с целью деморализовать Вооруженные силы, остановить сопротивление агрессии и создать нужную пропаганде картинку", – рассказал Билецкий.

К слову, из плена также удалось вернуть экс-командира уже уничтоженного минного тральщика "Геническ" Александра Бойчука. Он попал в неволю еще в первые месяцы полномасштабного вторжения России.