Что известно о возвращении Александра Бойчука?

Во время последнего обмена 14 августа в Украину вернули Александра Вячеславовича Бойчука – легендарного командира единственного украинского минного тральщика.

Моего друга, защитника Мариуполя, который исчез еще в первые месяцы полномасштабки, и которого первый год вообще не было в списках живых, но жена верила и ждала – наконец сегодня освободили из террористического плена!

– поделился Кутепов.

Во время оккупации Крыма в 2014 году старший мичман тральщика "Геническ" Бойчук привел корабль в боевую готовность. Несмотря на приказ командира причалить к берегу, экипаж сопротивлялся и попытался прорваться из заблокированной бухты озера Донузлав.

В июне 2022 года тральщик "Геническ" был потоплен из-за ракетного удара российской авиации.