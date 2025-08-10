Почти 3 года Анастасия Кравчук ждала своего мужа Евгения из плена. 5 февраля 2025 года Евгения обменяли, тогда он и узнал, что прошло уже более 3 месяцев, как его жена погибла на фронте. За время пока он был в плену, Анастасия присоединилась к Силам обороны как боевой медик.

Так, после лет издевательств и вечного голода, когда возвращение домой, в Украину, было самой большой мечтой, Евгений столкнулся с новым испытанием – потерей любимой, мысли о которой помогли ему пережить настоящий ад.

В рамках проекта "Жизнь после потери" Евгений Кравчук рассказал 24 Каналу о своей жене и ужасах, которые он пережил в российском плену.

Период до плена был хуже самого плена

Ни Анастасия, ни Евгений не были военными, когда началось полномасштабное вторжение. Но уже на 3 день Евгений присоединился к теробороне, а Анастасия активно занималась волонтерством. А 21 июня 2022 года их семью постигло новое испытание.

Евгений вместе с собратьями выходили из окружения, но попали в кольцо россиян. Это время – от момента, когда их схватили, и до плена – Евгений называет хуже самого плена. Россиянам безразлична жизнь людей. Дважды они инсценировали убийство Евгения, пытаясь запугать.

"Я даже не опишу, что ты чувствуешь, когда понимаешь, что попал в плен. Это был один из худших дней в моей жизни. Но, как оказалось, дальше будет еще хуже. Это очень подавленное состояние, которое трудно объяснить. Кучу раз я понимал, что вот сейчас моя жизнь на волоске", – поделился Евгений.

"Ты или стоишь, или лежишь, или поешь гимн России"

В плену Евгений пробыл 976 дней. За это время сменил 3 места содержания. Первые 30 дней он пробыл в СИЗО в оккупированном Луганске. Это было самое грязное место, которое ему приходилось видеть. 22 человека в 20-местной камере. Душ один раз за месяц, зубы чистили хозяйственным мылом.

Дальше – другая тюрьма, где Евгений и пробыл почти все время в плену. Там их постоянно били, пытали током и почти не кормили. Он вспоминает, как было страшно, когда он ежедневно стремительно терял вес – будто он просто не выживет. Но худшим местом было последнее – в Иркутске – за более чем 6 тысяч километров от дома.

"Ты или стоишь, или лежишь, или поешь гимн России", – так Евгений описывает свое пребывание в тюрьме в Иркутске.

Когда уже казалось, что еще больше потерять вес за 2,5 года в плену просто невозможно, то за 3 месяца в Иркутске Евгений похудел еще на 7 килограммов.

Мы ехали 5 дней. Ребята думали, что нас на обмен везут. Там (в Иркутске, – 24 Канал) нас очень жестко приняли. Ты голый с мешком на голове. Куда-то ведут, каждый тебя бьет, эти крики: "Стоять!", "Лежать!" Заводят куда-то, сажают, что-то колют тебе. Допрос, снова ток. Бросают в камеру, она холоднющая, а ты голый. Добро пожаловать в Россию, так сказать,

– вспомнил Евгений.

В камере 6 человек. Окна заклеены, непонятно день или ночь. За 3 месяца в Иркутске их ни разу не выпустили из камеры. Свет всегда включен, везде камеры. Весь день ты просто стоишь вдоль линии в камере. Все по командам, говорить нельзя, улыбаться нельзя. Как бы странно это не звучало, но даже в плену можно было найти повод улыбнуться, говорит Евгений. Но если россияне увидели хоть что-то похожее на улыбку – били всех.

"Три года ты в ожидании, что в любой момент тебе может прилететь. Просто так. То есть, там ты не Женя Кравчук, там ты – никто. Ты не можешь поднять голову. Твоя самооценка просто на дне после всего того психологического давления. После возвращения в Украину мне кофе трудно было самому купить...", – рассказал Евгений.

Целыми днями по радио по кругу включали Газманова, Шамана и российские детские песни. Только так пленные в камере могли ориентироваться во времени, потому что извне не было никакой информации.



Евгений восстанавливает вес после плена / Инстаграм Евгения Кравчука

На обмене узнал, что жена погибла на фронте

Мысли о жене и возвращении домой помогали держаться Евгению. Однако за почти 3 года плена у него начала появляться мысль, что его уже никогда не обменяют. О том, что жена пошла на фронт и погибла, Евгений впервые услышал еще будучи в оккупированном Луганске, но не мог поверить, ведь это ему говорил враг.

Евгения обменяли 5 февраля 2024 года. Говорит, что эти эмоции невозможно передать. Это как будто осуществилась твоя самая большая мечта. Но для Евгения это длилось недолго, ведь ему надо было узнать правду об Анастасии. Поэтому только оказавшись на территории Украины он взял телефон у работницы Координационного штаба, чтобы посмотреть, когда жена в последний раз была в сети – более 3 месяцев назад.



Евгений во время обмена пытается узнать, когда жена в последний раз была онлайн / Фото предоставлено 24 Каналу

20 октября 2024 года Анастасия погибла под Покровском. Все время она ждала возвращения мужа из плена. Но быть только волонтером Анастасии было недостаточно, поэтому она добровольно присоединилась к Силам обороны как боевой медик.

"Здесь я "сгорел". Не было никакой радости, начался дурдом еще хуже, чем в плену. Первый месяц я не спал, не было аппетита. Я постоянно ревел, потому что сбрасывали видео с Настюшей. Она столько сделала за это время. Она – самый важный человек в моей жизни. Это очень жестоко", – поделился Евгений.



Евгений и Анастасия / Инстаграм Анастасии Кравчук

"Помогала всем на свете": о жене Анастасии

Впервые Евгений и Анастасия встретились, когда им было 19 и 15 лет. Анастасия была подругой его сестры и часто приходила к ним в гости. Так и влюбилась. Но поскольку они были еще детьми, их пути разошлись. Прошло 10 лет, когда их судьбы снова пересеклись. Уже будучи взрослыми, с определенным багажом опыта, они решили создать семью.

Анастасия была медсестрой и у нее было большое сердце. Всегда забирала с улицы животных и птичек, чтобы накормить их и подлечить.

Когда я был в плену, у нас дома жили 5 котов и 3 собаки. Она забрала их из Краматорска, и 2 семьи – тоже из Краматорска. В этом вся Настя – помогала всем на свете. Она была нереально крутым человеком,

– сказал муж.



Анастасия Кравчук с позывным "Лаванда" / Инстаграм Анастасии Кравчук

Последний раз они говорили, когда Евгения взяли в плен. Тогда ему разрешили один звонок и он позвонил жене. Думал, что через 2 недели сможет вернуться, но больше они не смогли ни увидеться, ни поговорить.

Об адаптации после плена

Физически Евгений очень быстро восстановился после плена, но психологическое восстановление дается гораздо труднее. Кроме восстановления собственно после плена, ему пришлось столкнуться с потерей самого дорогого человека. Евгений продолжает лечение. Также его поддерживает понимание того, что Анастасия была достойным и хорошим человеком до конца.

Для родителей Анастасии, особенно мамы, которой уже 80 лет, гибель дочери стала тяжелым ударом, поэтому Евгений остается рядом, чтобы позаботиться о них, как хотела бы его жена.

В плену, признается мужчина, у тебя очень много времени, чтобы проанализировать свою жизнь и свои действия. Происходит огромная переоценка ценностей и взглядов. Хотя есть очень много моментов из прошлого, которые очень триггерят, и будущее, которое пугает. Евгений искренне верит, что сможет все пережить и быть счастливым.



Евгений с другом и братом, которые также прошли плен / Инстаграм Евгения Кравчука

"Каждый за свою жизнь однозначно кого-то потеряет. Каждый будет и богатый, и бедный в какой-то этап своей жизни. У каждого будут какие-то такие моменты, но надо проявить терпение. В любом случае жизнь продолжается. В любом случае есть люди, которым ты еще нужен", – сказал Евгений.

Первый этап после возвращения из плена тяжелый и тем, что вокруг тебя очень много информации, рассказал Евгений. Из хороших моментов, больше всего его удивило, как за 3 года все украинизировалось. Украинцы понимают, что язык имеет значение и пытаются перейти на украинский.