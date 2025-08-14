Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовослужбовця Богдана Кутєпова.

Що відомо про повернення Олександра Бойчука?

Під час останнього обміну 14 серпня в Україну повернули Олександра В'ячеславовича Бойчука – легендарного командира єдиного українського мінного тральщика.

Мого друга, захисника Маріуполя, який зник ще в перші місяці повномасштабки, і якого перший рік взагалі не було в списках живих, але дружина вірила й чекала – нарешті сьогодні звільнили з терористичного полону!

– поділився Кутєпов.

Під час окупації Криму у 2014 році старший мічман тральщика "Генічеськ" Бойчук привів корабель у бойову готовність. Попри наказ командира причалити до берега, екіпаж чинив опір і спробував прорватись із заблокованої бухти озера Донузлав.

У червні 2022 року тральщик "Генічеськ" був потоплений через ракетний удар російської авіації.