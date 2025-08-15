Що запропонував власник Monobank для Богдана Ковальчука?

Богдан Ковальчук зможе безкоштовно навчатися у ВНЗ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Гороховського.

Це дуже складно навіть уявити, що пережив цей хлопчик. Monobank оплатить навчання в повному обсязі в будь-якому українському виші, який Богдан обере,

– написав Гороховський.

За його словами, Богдан Ковальчук проживав у Ясинуватій, намагався виїхати в Торецьк, щоб завершити навчання та отримати диплом, проте його схопили росіяни. Тепер звільнений з полону зможе здобути вищу освіту.

Що відомо про Богдана Ковальчука?

У рамках останнього обміну полоненими з російського полону повернувся цивільний заручник Богдан Ковальчук. Його захопили ще у 2016 році, коли хлопцю було лише 17 років.

Про повернення Богдана повідомила його бабуся. Вона розповіла, що онук уже зателефонував і сказав: "Бабусю, я їду додому". Зараз Тетяна прямує до Києва, щоб зустріти онука.

З окупованої Ясинуватої Богдан намагався вирушити до бабусі у тодішній Дзержинськ (нині Торецьк), щоб завершити навчання в училищі та отримати український диплом. На блокпості хлопця затримали.

Окупанти звинуватили його у співпраці зі СБУ, підриві автівок і приміщення "поліції ДНР". У 2018 році Богдана засудили до 10 років увʼязнення та відправили відбувати "покарання" в Торезьку колонію.