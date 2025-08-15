Кто может получить социальную помощь?
Социальную помощь назначают пенсионеру в 60 лет, если он хочет выйти на пенсию, но не имеет необходимых на сегодня 32 лет страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой "Дію".
Смотрите также Для уязвимых слоев населения: правительство работает над повышением пенсий и зарплат для некоторых граждан
Получать такую социальную помощь могут украинцы, которые соответствуют следующим критериям:
- Человек имеет не менее 15 лет стажа;
- Пенсионер не получает никаких других пенсионных выплат и государственную помощь;
- Человек находится в финансовых затруднениях и не имеет никаких других источников, которые бы позволили ему себя обеспечивать.
Важно! Социальная помощь для людей в возрасте 60 лет, которые не имеют достаточного стажа, рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за 6 месяцев. Однако размер помощи не может быть больше, чем 3 028 гривен.
Как оформить социальную помощь?
Оформить социальную помощь в 60 лет можно с помощью в органы социальной защиты по месту жительства. Нужно подать ряд документов:
- заявление о назначении помощи;
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- справку о трудовом стаже, выданную ПФУ;
- справку о составе семьи и проживании;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев до месяца обращения за помощью.
Органы соцзащиты должны назначить социальную помощь или отказать в выплатах в течение 10 дней со следующего после обращения дня.
Стоит знать! В помощи могут отказать, если человек имеет доход, больше установленной нормы или его материально-бытовые условия не соответствуют критериям назначения выплат.