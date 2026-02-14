Які пільги для людей зі стажем 40 років в Україні?

Ветеранами праці вважаються чоловіки зі стажем 40 років та жінки зі стажем 35 років, про що повідомили у Дії.

Читайте також Індексація пенсій у 2026 році: коли вона відбудеться та як зміняться виплати

Для отримання статусу потрібні такі документи:

заява про отримання статусу "Ветеран праці"; паспорт (оригінал та копія); фото 3х4 см; пенсійне посвідчення (оригінал та копія); довідка про загальний трудовий стаж; копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Важливо! Заявнику може бути відмовлено в отриманні статусу, якщо він ще не є пенсіонером або не має необхідного страхового стажу.

Ветерани праці мають право на багато різних пільг. Про них пише Департамент соціального захисту населення. Серед державної допомоги, зокрема є:

Користування поліклініками, до яких людина була прикріплена за попереднім місцем роботи.

Першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).

Переважне право на санаторне-курортне лікування, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Щорічне медичне обстеження і диспансеризація, а також першочергова госпіталізація.

Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках.

Використання основної щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік.

Переважне право на забезпечення житлплощею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років.

Переважне право на вступ до садівницьких товариств та кооперативів.

Переважне право на встановлення домашніх телефонів.

Звільнення від сплати податку за землю.

Зверніть увагу! Герої Соціалістичної Праці, Герої України, Герої Радянського Союзу тощо мають право на доплату до пенсії – 200% % до мінімальної пенсії за віком. У 2026 році ця сума становить 3458,80 гривень.

Що ще слід знати людям з великим стажем?