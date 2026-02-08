Коли жінки можуть вийти на пенсію раніше?

В Україні частина жінок має право оформити пенсію раніше загального пенсійного віку, якщо відповідає окремим соціальним критеріям. Зокрема, йдеться про жінок, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей і мають не менше 15 років страхового стажу, йдеться у Законі України.

Цікаво Спецпенсії б’ють рекорди: понад 35 тисяч українців отримують вище дозволеного

Така норма фактично поєднує соціальну підтримку багатодітних матерів із правом на дострокове пенсійне забезпечення. До того ж, подати документи до Пенсійного фонду можна ще до досягнення відповідного віку, десь приблизно за місяць до дня народження.

Важливо! Якщо звернення подати вчасно, виплати призначать із дня набуття права на пенсію, а не з моменту подання заяви, що дозволяє не втратити частину коштів.

Яку додаткову підтримку отримують жінки після 50 років?

Після виходу на пенсію жінки можуть користуватися не лише базовими виплатами, а й додатковими інструментами державної підтримки. Наприклад, колишні працівниці бюджетної сфери у селах можуть отримувати повну компенсацію комунальних витрат.

Довідково: У містах натомість діє механізм житлових субсидій, якщо витрати на комуналку перевищують допустиму частку доходу, уточнили у ПФУ.

Окремо зберігається право на безкоштовний проїзд у більшості видів громадського транспорту, безоплатну правову допомогу та знижку на обов’язкове автострахування. Також для пенсіонерок передбачене звільнення від земельного податку у межах установлених норм площі.

Чому питання страхового стажу залишається ключовим для жінок?