Скільки людей отримують надвисокі пенсії?

На 1 січня 2026 року нараховували 35,2 тисячі пенсіонерів, які отримують пенсії понад максимально допустиму законом норму, передає 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

Найбільше отримувачів надвисоких пенсій – серед колишніх правоохоронців та кадрових військових – 23,9 тисячі.

Друге місце за спецпенсіями посідають "чорнобильці" – 10,1 тисячі.

Замикають трійку пенсіонерів із високими доходами прокурори – 1,1 тисячі.

До слова, уряд намагався вплинути на ситуацію. До пенсій, які перевищують встановлені законом ліміти, запровадили обмежувальні коефіцієнти.

Однак на практиці рішення Кабміну працювало недовго:

Спочатку вдалося дійсно зменшити витрати на виплату спецпенсій.

Потім "елітні" пенсіонери пішли в суди. У період з січня по вересень 2025 року 7,5 тисяч пенсіонерів оскаржили обмеження у судовому порядку.

Водночас мова йде навіть не про справедливе пенсійне забезпечення усіх громадян, а про навантаження для бюджету, яке завдають спецпенсії:

За січень – вересень 2025 року уряд виділив на виплату спеціальних пенсій 127,07 мільйона гривен ь.

ь. Отримали надвисокі виплати 1,3 мільйона експравоохоронців, прокурорів та "чорнобильців".

Розмір максимальних спецпенсій вимірюється сотнями тисяч гривень на місяць. Середній розмір довічного утримання судді (аналог пенсії) у січні 2026 року становив 112,39 тисячі гривень, найбільша виплата судді у 2025-му сягнула 390 тисячі гривень,

– пише видання.

При цьому більшу частину надвисоких пенсій призначають за рішення судів. А Пенсійний фонд змушують ще й доплатити за попередні періоди.

Зауважте! У підсумку заборгованість за спецпенсіями через рішення судів зросла наразі до 85,5 мільярда гривень. Адже у держави просто не вистачає коштів на такі доплати.

Хто отримує надвисоку пенсію?

Показовою є справа колишнього керівника Миколаївської обласної прокуратури, 36-річного Дмитра Казака. Він оформив собі пенсію за інвалідністю, яку отримував з вересня 2022 року.

Однак у січні 2025 року уряд встановив обмежувальні коефіцієнти для високих пенсій і Казаку "урізали" виплати до 42 112 гривень.

Експрокурору це не сподобалося, тож він пішов в суд.

Харківський окружний адміністративний суд став на сторону позивача. Обмеження визнав незаконними, а Пенсійний фонд зобов'язав повернути Казаку повний розмір виплат, йдеться у рішенні.

Таким чином, Казак повернув собі пенсію у понад 156 тисяч гривень.

