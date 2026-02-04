Скільки людей отримують надвисокі пенсії?
На 1 січня 2026 року нараховували 35,2 тисячі пенсіонерів, які отримують пенсії понад максимально допустиму законом норму, передає 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".
- Найбільше отримувачів надвисоких пенсій – серед колишніх правоохоронців та кадрових військових – 23,9 тисячі.
- Друге місце за спецпенсіями посідають "чорнобильці" – 10,1 тисячі.
- Замикають трійку пенсіонерів із високими доходами прокурори – 1,1 тисячі.
До слова, уряд намагався вплинути на ситуацію. До пенсій, які перевищують встановлені законом ліміти, запровадили обмежувальні коефіцієнти.
Однак на практиці рішення Кабміну працювало недовго:
- Спочатку вдалося дійсно зменшити витрати на виплату спецпенсій.
- Потім "елітні" пенсіонери пішли в суди. У період з січня по вересень 2025 року 7,5 тисяч пенсіонерів оскаржили обмеження у судовому порядку.
Водночас мова йде навіть не про справедливе пенсійне забезпечення усіх громадян, а про навантаження для бюджету, яке завдають спецпенсії:
- За січень – вересень 2025 року уряд виділив на виплату спеціальних пенсій 127,07 мільйона гривень.
- Отримали надвисокі виплати 1,3 мільйона експравоохоронців, прокурорів та "чорнобильців".
Розмір максимальних спецпенсій вимірюється сотнями тисяч гривень на місяць. Середній розмір довічного утримання судді (аналог пенсії) у січні 2026 року становив 112,39 тисячі гривень, найбільша виплата судді у 2025-му сягнула 390 тисячі гривень,
– пише видання.
При цьому більшу частину надвисоких пенсій призначають за рішення судів. А Пенсійний фонд змушують ще й доплатити за попередні періоди.
Зауважте! У підсумку заборгованість за спецпенсіями через рішення судів зросла наразі до 85,5 мільярда гривень. Адже у держави просто не вистачає коштів на такі доплати.
Хто отримує надвисоку пенсію?
Показовою є справа колишнього керівника Миколаївської обласної прокуратури, 36-річного Дмитра Казака. Він оформив собі пенсію за інвалідністю, яку отримував з вересня 2022 року.
Однак у січні 2025 року уряд встановив обмежувальні коефіцієнти для високих пенсій і Казаку "урізали" виплати до 42 112 гривень.
- Експрокурору це не сподобалося, тож він пішов в суд.
- Харківський окружний адміністративний суд став на сторону позивача. Обмеження визнав незаконними, а Пенсійний фонд зобов'язав повернути Казаку повний розмір виплат, йдеться у рішенні.
Таким чином, Казак повернув собі пенсію у понад 156 тисяч гривень.
Який розмір пенсій в Україні?
Державний бюджет України на 2026 рік заклав зростання ключових соціальних показників. Зокрема, підвищено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Саме цей показник є базовим для розрахунку мінімальних і граничних розмірів пенсій.
Для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем мінімальна пенсія зросла на 234 гривні і тепер становить 2 595 гривень на місяць. Одночасно збільшився й максимальний розмір пенсійних виплат – у 2026 році він сягає 25 950 гривень.
Крім того, держава зберігає щорічний механізм індексації пенсій. Перерахунок виплат у 2026 році стартує з 1 березня і враховуватиме динаміку середньої зарплати по країні та рівень інфляції, аби пенсії відповідали реальній купівельній спроможності людей.