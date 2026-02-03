Більше про це розповіли на сайті In Poland.

Згідно з нормативними актами, які цитує видання Yavp.pl, щоб претендувати на мінімальну пенсію в Польщі, українці повинні:

мати мінімальний страховий стаж (сплата внесків) – щонайменше 20 років для жінок та 25 років для чоловіків;

досягти пенсійного віку – 60 років для жінок та 65 років для чоловіків;

офіційно пропрацювати в Польщі щонайменше один місяць і сплатити хоча б один пенсійний внесок до ZUS.

Важливо! Мінімальна пенсія в Польщі станом на січень 2026 року становила 1878,91 злотих, тоді як в Україні мінімальна пенсія – 2595 гривень (приблизно 214 злотих). ZUS доплачує українцям до мінімальної польської пенсії лише за умови проживання у Польщі.

Після повернення в Україну пенсіонери втрачають право на виплати. Факт проживання перевіряє ZUS, а у випадку порушень може бути вимога повернути отримані кошти.



/ Фото Unsplash

За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, витрати на дотації українцям зростають щороку:

2020 рік – 221,8 тисячі злотих;

2021 рік – 370,1 тисячі злотих;

2022 рік – 440,2 тисячі злотих;

2023 рік – 669,6 тисячі злотих;

2024 рік – 865,2 тисячі злотих;

Січень – жовтень 2025 року – 1,266 мільйона злотих.

Таким чином, зростання витрат на доплати українцям відображає підвищену кількість пенсіонерів та активне використання можливості отримати мінімальну пенсію в Польщі.

Чому українці у Польщі можуть залишитися без виплат?