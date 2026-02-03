Больше об этом рассказали на сайте In Poland.
Согласно нормативным актам, которые цитирует издание Yavp.pl, чтобы претендовать на минимальную пенсию в Польше, украинцы должны:
- иметь минимальный страховой стаж (уплата взносов) – не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;
- достичь пенсионного возраста – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;
- официально проработать в Польше не менее одного месяца и оплатить хотя бы один пенсионный взнос в ZUS.
Важно! Минимальная пенсия в Польше по состоянию на январь 2026 года составляла 1878,91 злотых, тогда как в Украине минимальная пенсия – 2595 гривен (примерно 214 злотых). ZUS доплачивает украинцам до минимальной польской пенсии только при условии проживания в Польше.
После возвращения в Украину пенсионеры теряют право на выплаты. Факт проживания проверяет ZUS, а в случае нарушений может быть требование вернуть полученные средства.
/ Фото Unsplash
По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, расходы на дотации украинцам растут ежегодно:
- 2020 год – 221,8 тысяч злотых;
- 2021 год – 370,1 тысячи злотых;
- 2022 год – 440,2 тысячи злотых;
- 2023 год – 669,6 тысяч злотых;
- 2024 год – 865,2 тысячи злотых;
- Январь – октябрь 2025 года – 1,266 миллиона злотых.
Таким образом, рост расходов на доплаты украинцам отражает повышенное количество пенсионеров и активное использование возможности получить минимальную пенсию в Польше.
Почему украинцы в Польше могут остаться без выплат?
- В Польше меняются правила предоставления помощи "800+" для украинских беженцев, и отныне право на выплаты будут иметь только те, кто работает и платит налоги.
- Новое заявление для получения помощи нужно будет подать с 1 февраля 2026 года, добавив документы о пересечении границы, законность пребывания, профессиональную активность, и посещение школы или сада ребенком.