Согласно нормативным актам, которые цитирует издание Yavp.pl, чтобы претендовать на минимальную пенсию в Польше, украинцы должны:

иметь минимальный страховой стаж (уплата взносов) – не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

достичь пенсионного возраста – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;

официально проработать в Польше не менее одного месяца и оплатить хотя бы один пенсионный взнос в ZUS.

Важно! Минимальная пенсия в Польше по состоянию на январь 2026 года составляла 1878,91 злотых, тогда как в Украине минимальная пенсия – 2595 гривен (примерно 214 злотых). ZUS доплачивает украинцам до минимальной польской пенсии только при условии проживания в Польше.

После возвращения в Украину пенсионеры теряют право на выплаты. Факт проживания проверяет ZUS, а в случае нарушений может быть требование вернуть полученные средства.



По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, расходы на дотации украинцам растут ежегодно:

2020 год – 221,8 тысяч злотых;

2021 год – 370,1 тысячи злотых;

2022 год – 440,2 тысячи злотых;

2023 год – 669,6 тысяч злотых;

2024 год – 865,2 тысячи злотых;

Январь – октябрь 2025 года – 1,266 миллиона злотых.

Таким образом, рост расходов на доплаты украинцам отражает повышенное количество пенсионеров и активное использование возможности получить минимальную пенсию в Польше.

Почему украинцы в Польше могут остаться без выплат?