Сколько стоит аренда жилья в городах Польши?

В крупнейших городах Польши стоимость аренды однокомнатной квартиры остается стабильной, сообщает Numbeo.

Смотрите также В 12 раз дороже, чем в Киеве: где в мире самая дорогая аренда квартир

Средняя стоимость аренды в месяц в:

Варшаве – 4 400 злотых (51 500 гривен) в центре города, 3 350 (39 200 гривен) вне центра;

– 4 400 злотых (51 500 гривен) в центре города, 3 350 (39 200 гривен) вне центра; Кракове – 3 430 злотых (40 200 гривен) в центре города, 2 900 (34 100 гривен) вне центра;

– 3 430 злотых (40 200 гривен) в центре города, 2 900 (34 100 гривен) вне центра; Гданьске – 3 500 злотых (41 300 гривен) в центре города, 2 770 (32 400 гривен) вне центра.

Стоимость аренды трехкомнатных квартир в этих городах может быть вдвое больше. Например, в Варшаве стоимость аренды трехкомнатной квартиры составляет около 7 тысяч злотых в месяц, что в гривневом эквиваленте – 80 тысяч гривен.

На какие платежи стоит обратить внимание?

В Польше кроме арендной платы, житель должен платить административный платеж, что называется "czynsz", и коммунальные услуги, пишет "Совместно Wspólnie". Именно поэтому украинцам стоит внимательно проверять структуру платежей еще до подписания договора.

Czynsz – это административный взнос на содержание дома. Обычно туда входит уборка подъездов, освещение общих зон, вывоз мусора, обслуживание лифта и мелкие ремонты. Сумма устанавливается отдельно от арендной платы. В среднем это около 200 – 300 злотых в месяц.

Обратите внимание! В крупных городах, как Варшава или Краков, стоимость платежа в домах может составляет от 500 до 1000 злотых в месяц.

Дополнительно жители оплачивают коммунальные услуги по счетчикам, которые не входят в административный платеж. Речь идет об электроэнергии, воду, газ и отопление. Это еще около 1000 злотых в месяц.

Во многих квартирах отдельно оплачивается интернет и телевидение. Если жилье расположено в новостройке, могут быть взносы за охрану территории или пользование паркингом.

Какова конечная стоимость аренды жилья?

На полную стоимость влияет расположение квартиры, близость к общественному транспорту и состояние квартиры. Квартиры в центральных районах стоят значительно дороже, соответственно и czynsz там будет выше.

Таким образом, жилье в Варшаве может стоить от 5 тысяч злотых в месяц с учетом всех платежей и коммунальных услуг. В Кракове – около 4 тысяч злотых в месяц.

К слову, если в объявлении отдельно не указана сумма административного сбора, он может быть зачислен в стоимость арендной платы за месяц. Но ради уверенности лучше это переспрашивать у владельца жилья.

Сколько стоит квадратный метр в Польше?