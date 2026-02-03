Скільки коштує оренда житла у містах Польщі?

У найбільших містах Польщі вартість оренди однокімнатної квартири залишається стабільною, повідомляє Numbeo.

Середня вартість оренди на місяць у:

Варшаві – 4 400 злотих (51 500 гривень) у центрі міста, 3 350 (39 200 гривень) поза центром;

– 4 400 злотих (51 500 гривень) у центрі міста, 3 350 (39 200 гривень) поза центром; Кракові – 3 430 злотих (40 200 гривень) у центрі міста, 2 900 (34 100 гривень) поза центром;

– 3 430 злотих (40 200 гривень) у центрі міста, 2 900 (34 100 гривень) поза центром; Гданську – 3 500 злотих (41 300 гривень) у центрі міста, 2 770 (32 400 гривень) поза центром.

Вартість оренди трикімнатних квартир у цих містах може бути вдвічі більшою. Наприклад, у Варшаві вартість оренди трикімнатної квартири становить близько 7 тисяч злотих на місяць, що у гривневому еквіваленті – 80 тисяч гривень.

На які платежі варто звернути увагу?

У Польщі крім орендної плати, мешканець має сплачувати адміністративний платіж, що називається "czynsz", та комунальні послуги, пише "Спільно Wspólnie". Саме тому українцям варто уважно перевіряти структуру платежів ще до підписання договору.

Czynsz – це адміністративний внесок на утримання будинку. Зазвичай туди входить прибирання під'їздів, освітлення спільних зон, вивіз сміття, обслуговування ліфта та дрібні ремонти. Сума встановлюється окремо від орендної плати. У середньому це близько 200 – 300 злотих на місяць.

Зверніть увагу! У великих містах, як Варшава чи Краків, вартість платежу у будинках може становить від 500 до 1000 злотих на місяць.

Додатково мешканці сплачують комунальні послуги за лічильниками, які не входять до адміністративного платежу. Йдеться про електроенергію, воду, газ та опалення. Це ще близько 1000 злотих на місяць.

У багатьох квартирах окремо сплачується інтернет і телебачення. Якщо житло розташоване в новобудові, можуть бути внески за охорону території або користування паркінгом.

Яка кінцева вартість оренди житла?

На повну вартість впливає розташування квартири, близькість до громадського транспорту та стан квартири. Квартири в центральних районах коштують значно дорожче, відповідно і czynsz там буде вищим.

Таким чином, житло у Варшаві може коштувати від 5 тисяч злотих на місяць з урахуванням усіх платежів та комунальних послуг. У Кракові – близько 4 тисяч злотих на місяць.

До слова, якщо в оголошенні окремо не вказана сума адміністративного збору, він може бути зарахований у вартість орендної плати за місяць. Але заради впевненості краще це перепитувати у власника житла.

Скільки коштує квадратний метр у Польщі?