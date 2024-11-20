Де живуть найбагатші пенсіонери в Україні

Статистика свідчить, що зараз найвищі пенсії у жителів столиці. Станом на 1 жовтня 2024 року, середня пенсія киян сягнула 7 971 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Середня пенсія в Україні, станом на 1 жовтня 2024 року склала 5 852 гривень.

Значні пенсії мають і жителі таких областей:

у Рівненській області середня пенсійна виплата у жовтні сягнула 7 277 гривні;

середня пенсійна виплата у жовтні сягнула 7 277 гривні; у Донецькій області середня пенсія склала 7 159 гривні;

середня пенсія склала 7 159 гривні; у Луганській області – 6 716 гривень;

– 6 716 гривень; у Дніпропетровській області – 6 435 гривень;

– 6 435 гривень; у Київській області – 6 084 гривень.

Важливо! Найнижчі пенсії зараз мають тернополяни. Середня виплата цих пенсіонерів складає – 4 461 гривні.