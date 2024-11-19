Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла 24 Каналу, наскільки збільшилися видатки на оборону та як планують покривати дефіцит державного бюджету.

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Особливість видатків на оборону

Основні видатки схваленого держбюджету на 2025 рік – сектор безпеки та оборона. Вони становитимуть 26,3% від ВВП – 2,2 трильйона гривень, що навіть більше, ніж фактичні видатки у 2024 році. Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трильйона гривень, що на 10 мільярди гривень більше, ніж торік.

Для розуміння бюджет 2022 року, який був запланований ще до повномасштабного вторгнення, був менший, ніж нинішні видатки тільки на сектор безпеки та оборони,

– зазначила народна депутатка від "Слуги народу".

Вона зауважила, що вже враховані 90 мільярдів гривень, які Україна отримує від Великої Британії у межах кредиту, який виплачуватиметься із заморожених російських активів.

Вперше гроші, які фактично Україна отримає як кредит, можна буде витрачати на зброю. Адже раніше всі наші військові видатки фінансувалися із податків, митних зборів, ОВДП. Тобто з того, що Україна сама заробляла.

Це дуже важливий момент. Я сподіваюся, що можна буде протягом 2025 року додавати схожі видатки,

– мовила Кравчук.

Президент Володимир Зеленський під час виступу навів приклад Данії, яка також виділяє кошти на закупівлю української зброї. Тобто сама закуповує і передає нам українську зброю, а гроші залишаються в нашій економіці.

Покриття дефіциту держбюджету

Дефіцит покриватиметься завдяки МВФ, Світовому банку, грантової допомоги від деяких країн тощо. До слова, Кабмін розраховує у 2025 році отримати від зовнішнього фінансування 38,4 мільярда доларів, які планують спрямувати на покриття дефіциту державного бюджету.

Звичайно, що хотілось би й більше, й краще фінансувати, наприклад, культуру, мати додаткові соціальні видатки, але треба розуміти, що це бюджет країни, яка воює, й в пріоритеті оборонний сектор,

– наголосила народна депутатка від "Слуги народу".

Зазначимо, що у схваленому проєкті бюджету суттєво зменшились витрати на фінансування культурної сфери. Проте зросли видатки на Суспільне мовлення та захист інформації. 1,5 мільярда гривень планується виділити на виробництво Телемарафону "Єдині новини".