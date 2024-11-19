Як будуть фінансувати галузь оборони

Податки, що надходять від громадян та бізнесу, у 2025 році будуть спрямовуватись на забезпечення оборони та безпеки України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трильйони гривень. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 мільярдів гривень.

Як уточнив Шмигаль, у наступному році буде виділено більшу суму на модернізацію оборонно-промислового комплексу України. Також збільшиться бюджет на закупівлю дронів.

В умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети. Оборона, безпека, підтримка людей, розвиток та відновлення країни. Це все те, що робить нас сильнішими та веде до перемоги,

– наголосив Шмигаль.

Зверніть увагу! Другим пріоритетом для держави у наступному році буде забезпечення соціального сектору. Йдеться, зокрема, про проведення індексації пенсійних виплат.