Як будуть фінансувати галузь оборони
Податки, що надходять від громадян та бізнесу, у 2025 році будуть спрямовуватись на забезпечення оборони та безпеки України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трильйони гривень. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 мільярдів гривень.
Як уточнив Шмигаль, у наступному році буде виділено більшу суму на модернізацію оборонно-промислового комплексу України. Також збільшиться бюджет на закупівлю дронів.
В умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети. Оборона, безпека, підтримка людей, розвиток та відновлення країни. Це все те, що робить нас сильнішими та веде до перемоги,
– наголосив Шмигаль.
Зверніть увагу! Другим пріоритетом для держави у наступному році буде забезпечення соціального сектору. Йдеться, зокрема, про проведення індексації пенсійних виплат.