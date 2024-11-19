Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала 24 Каналу, насколько увеличились расходы на оборону и как планируют покрывать дефицит государственного бюджета.

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Особенность расходов на оборону

Основные расходы одобренного госбюджета на 2025 год – сектор безопасности и оборона. Они будут составлять 26,3% от ВВП – 2,2 триллиона гривен, что даже больше, чем фактические расходы в 2024 году. В частности, на оплату труда военных предусмотрено 1,16 триллиона гривен, что на 10 миллиардов гривен больше, чем в прошлом году.

Для понимания бюджет 2022 года, который был запланирован еще до полномасштабного вторжения, был меньше, чем нынешние расходы только на сектор безопасности и обороны,

– отметила народный депутат от "Слуги народа".

Она отметила, что уже учтены 90 миллиардов гривен, которые Украина получает от Великобритании в рамках кредита, который будет выплачиваться из замороженных российских активов.

Впервые деньги, которые фактически Украина получит как кредит, можно будет тратить на оружие. Ведь раньше все наши военные расходы финансировались из налогов, таможенных сборов, ОВГЗ. То есть из того, что Украина сама зарабатывала.

Это очень важный момент. Я надеюсь, что можно будет в течение 2025 года добавлять похожие расходы,

– сказала Кравчук.

Президент Владимир Зеленский во время выступления привел пример Дании, которая также выделяет средства на закупку украинского оружия. То есть сама закупает и передает нам украинское оружие, а деньги остаются в нашей экономике.

Покрытие дефицита госбюджета

Дефицит будет покрываться благодаря МВФ, Всемирному банку, грантовой помощи от некоторых стран и тому подобное. К слову, Кабмин рассчитывает в 2025 году получить от внешнего финансирования 38,4 миллиарда долларов, которые планируют направить на покрытие дефицита государственного бюджета.

Конечно, что хотелось бы и больше, и лучше финансировать, например, культуру, иметь дополнительные социальные расходы, но надо понимать, что это бюджет страны, которая воюет, и в приоритете оборонный сектор,

– отметила народный депутат от "Слуги народа".

Отметим, что в одобренном проекте бюджета существенно уменьшились расходы на финансирование культурной сферы. Однако выросли расходы на Общественное вещание и защиту информации. 1,5 миллиарда гривен планируется выделить на производство Телемарафона "Единые новости".