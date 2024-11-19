Что с госбюджетом

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал нардепа Ярослава Железняка, сегодня бюджетный Комитет Верховной Рады утвердил бюджет на следующий год.

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Ярослав Железняк Народный депутат Украины Рада приняла в целом проект бюджета 2025. За – 257 депутатов.

Еще раньше нардеп рассказывал, что бюджет будет базироваться на предположении, что налоговый законопроект будет подписан.

Что подготовили ко второму чтению

Как сообщил неделю назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале, правительство одобрило проект Государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению. Общий фонд был увеличен на 50 миллиардов гривен.

В то же время, по состоянию на 19 ноября Шмыгаль отметил, что все налоги граждан и бизнеса в следующем году будут направлены на оборону и безопасность нашей страны.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Общий ресурс, который будет направлен на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 триллиона гривен. Рекордные средства будут направлены на производство и закупку оружия. Предусмотрено на это 739 миллиардов гривен. Будет большее финансирование на модернизацию нашего оборонно-промышленного комплекса, а также на закупку дронов.

Еще в сентябре Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2025 год, в котором было: