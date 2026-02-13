Что известно об индексации пенсий в 2026 году?
В 2026 году индексация состоится с 1 марта, о чем сообщил министр социальной политики Денис Улютин.
В текущем году планируют осуществить индексацию на 12.1%. Это на 4% больше, чем индекс инфляции в 2025 году.
Сейчас мы завершаем подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет осуществлен перерасчет,
– сказал Улютин.
Напомним, что индексация пенсий в Украине является автоматической. Ее проводят каждый год, начиная с 2019 года. Об этом ранее отметили в Министерстве финансов Украины.
Расходы на индексацию осуществляют в пределах расходов бюджета Пенсионного фонда Украины и средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на пенсионное обеспечение на текущий год.
Обратите внимание! В частности, в прошлом году коэффициент индексации составил 11,5 %.
Что еще следует знать о пенсиях в Украине?
- Индексация пенсий будет проводиться не для всех пожилых людей. Увеличение денежных выплат не почувствуют украинцы, которые вышли на пенсию после 1 января 2026 года. Также рост не произойдет для лиц, которые получают пенсию более чем 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
- В то же время изменятся и пенсии для членов семей погибших военных, а также пропавших без вести защитников. Новые выплаты семьи могут получить уже с 1 марта текущего года. А уже с 1 марта 2027 года эти размеры пенсий ежегодно будут индексировать.