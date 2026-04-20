Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Какие последствия удара по железной дороге?

В ночь на 20 апреля Россия попала по объектам железной дороги на Харьковщине. В результате атаки поврежден подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергопитания, а также здание вокзала.

Повреждения на Харьковщине / Фото Минразвития

К счастью, никто не пострадал. Сейчас продолжаются восстановительные работы,

– уточнили в Министерстве.

В ведомстве добавили, что только с начала 2026 года российская армия уже более 600 раз атаковала железную дорогу в Украине. В частности, изуродованы более чем 1 800 объектов такой инфраструктуры.

Последствия атаки на железную дорогу Харьковщины / Фото Минразвития

Несмотря на систематические вражеские обстрелы железнодорожники и соответствующие службы оперативно ликвидируют последствия, восстанавливают объекты и обеспечивают движение поездов по стране.

