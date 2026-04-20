Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Какие последствия удара по железной дороге?
В ночь на 20 апреля Россия попала по объектам железной дороги на Харьковщине. В результате атаки поврежден подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергопитания, а также здание вокзала.
Повреждения на Харьковщине / Фото Минразвития
К счастью, никто не пострадал. Сейчас продолжаются восстановительные работы,
– уточнили в Министерстве.
В ведомстве добавили, что только с начала 2026 года российская армия уже более 600 раз атаковала железную дорогу в Украине. В частности, изуродованы более чем 1 800 объектов такой инфраструктуры.
Последствия атаки на железную дорогу Харьковщины / Фото Минразвития
Несмотря на систематические вражеские обстрелы железнодорожники и соответствующие службы оперативно ликвидируют последствия, восстанавливают объекты и обеспечивают движение поездов по стране.
Последние удары по Украине
Также 20 апреля вражеские беспилотники атаковали Киевскую область. В Броварском районе поврежден частный дом, несколько зданий, а также уничтожено три автомобиля и мотоцикл. Пострадала женщина.
В результате вражеского удара по Харьковской области возникал пожар в жилом здании в Великом Бурлуке. Пострадали три человека.
Во время атаки взрыв прогремел в Николаеве. Из-за обстрела там есть повреждения в жилом секторе, в частности выбиты окна. Обошлось без травмированных.