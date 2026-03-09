На що Укрзалізниця оновила ціни з березня?
Медіа "Кошт" повідомило, що у потягах подорожчала важлива послуга з 1 березня.
Читайте також Грубич обурився ціною на пластикову виделку в потязі Укрзалізниці: у компанії відповіли
З першого дня весни здорожчала білизна в потягах Укрзалізниці:
- до 95 гривень у плацкартах та купе;
- а також до 180 гривень в люксах і м’яких вагонах.
Зверніть увагу! Раніше вартість становила 80 та 120 гривень відповідно.
Останнього разу Укрзалізниця змінила вартість постільної білизни у пасажирських поїздах у 2024 році. Про це повідомляли на сайті компанії.
Вперше за 5 років її буде проіндексовано. Відтепер пасажири отримають більш якісну послугу,
– йшлося у повідомленні.
З 22 травня 2024 року постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах змінилась у ціні – 80 гривень (замість 50 гривень), у вагонах СВ – 120 гривень (замість 60 гривень).
Але ще перед зміною вартості цієї послуги Укрзалізниця завершила заміну постільної білизни у поїздах.
Також до кінця червня цього року буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення,
– розповіли українцям у 2024 році.
Цікаво! Перед закупівлею нових комплектів Укрзалізниця провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб напрацювати нові стандарти.
Які ще новини слід знати щодо Укрзалізниці?
- Укрзалізниця запустила новий маршрут з 3 лютого. Компанія запустила новий поїзд №26/25 Одеса – Рахів. Він почав курсувати з 3 лютого з Одеси та з 4 лютого з Рахова. У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні вагони з жіночими та дитячими купе.
- Водночас Укрзалізниця оголосила технічний дефолт. Компанія призупинила виплати по єврооблігаціях, хоча мала б виплатити 9 та 15 січня 45 мільйонів доларів. Загалом сума боргу за цінними паперами перевищила мільярд доларів.