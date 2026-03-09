На що Укрзалізниця оновила ціни з березня?

Медіа "Кошт" повідомило, що у потягах подорожчала важлива послуга з 1 березня.

Читайте також Грубич обурився ціною на пластикову виделку в потязі Укрзалізниці: у компанії відповіли

З першого дня весни здорожчала білизна в потягах Укрзалізниці:

до 95 гривень у плацкартах та купе;

а також до 180 гривень в люксах і м’яких вагонах.

Зверніть увагу! Раніше вартість становила 80 та 120 гривень відповідно.

Останнього разу Укрзалізниця змінила вартість постільної білизни у пасажирських поїздах у 2024 році. Про це повідомляли на сайті компанії.

Вперше за 5 років її буде проіндексовано. Відтепер пасажири отримають більш якісну послугу,

– йшлося у повідомленні.

З 22 травня 2024 року постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах змінилась у ціні – 80 гривень (замість 50 гривень), у вагонах СВ – 120 гривень (замість 60 гривень).

Але ще перед зміною вартості цієї послуги Укрзалізниця завершила заміну постільної білизни у поїздах.

Також до кінця червня цього року буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення,

– розповіли українцям у 2024 році.

Цікаво! Перед закупівлею нових комплектів Укрзалізниця провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб напрацювати нові стандарти.

Які ще новини слід знати щодо Укрзалізниці?