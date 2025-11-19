Про ситуацію повідомила Ірина Павлова. Пише 24 Канал з посиланням на Threads дівчини.
Ірина Павлова не розуміє, чому гумористи розіграли комплект білизни, а не повернули його на вокзал. У коментарях на ситуацію відреагувала й сама Укрзалізниця.
У компанії подякували учасникам "Медичних історій" за підтримку ЗСУ, але зазначили, що цей комплект білизни – власність Укрзалізниці й додали, що швидше за все його вкрали у потязі.
Це не просто набір текстилю. Це – символ роботи наших людей, які з 2022 року під обстрілами евакуйовують, рятують, тримають країну на рейках. І викрадати це – ну, як мінімум, неповага. Як максимум – плювок у спину тим, хто ночами не спить, щоб інші дісталися вчасно,
– наголосили в компанії.
В Укрзалізниці попросили повернути речі, якщо є можливість.
Один з учасників проєкту, Славік Мартинюк, відреагував на інцидент у своєму телеграм-каналі. За словами гумориста, вони взяли комплект білизни випадково, а помітили це вже на концерті.
Гроші або постіль повернемо,
– додав він.
В який скандал "Медичні історії" потрапили раніше?
Нагадаємо, "Медичні історії" вже не вперше опиняються в центрі скандалу. Раніше в одному з випусків шоу гість розповів, як інтерн розглядав тіло жінки, яка була під наркозом, перед операцією. Ведучі та глядачі в залі посміялись з історії, яка трапилась 26 років тому, а от в мережі вона викликала обурення в мережі.
"Вона вже була у відключці – одразу кажу. В один момент виходять жінки та залишаються молоді інтерни й аспіранти. Один з інтернів підіймає верхню частину накриття цієї дівчини, і такий: "Єб*т*". Там лежить 5 – 6 розмір (грудей – 24 Канал) – не менше. Я декілька секунд думав, що зробити. Але не скажу, що зробив", – розповів гість "Медичних історій".
Через фразу "Але не скажу, що зробив" чоловіка звинуватили в сексуальному насильстві.
Згодом команда "Медичних історій" відреагувала на скандал. Мартинюк, Вахнич і Шебела заявили, що засуджують будь-які прояви сексуальних домагань, а глядач пояснив їм, що "жодних дій не було", фраза була сказала заради "гумору". Гумористи попросили вибачення перед глядачами.