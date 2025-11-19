Про ситуацію повідомила Ірина Павлова. Пише 24 Канал з посиланням на Threads дівчини.

Ірина Павлова не розуміє, чому гумористи розіграли комплект білизни, а не повернули його на вокзал. У коментарях на ситуацію відреагувала й сама Укрзалізниця.

У компанії подякували учасникам "Медичних історій" за підтримку ЗСУ, але зазначили, що цей комплект білизни – власність Укрзалізниці й додали, що швидше за все його вкрали у потязі.

Це не просто набір текстилю. Це – символ роботи наших людей, які з 2022 року під обстрілами евакуйовують, рятують, тримають країну на рейках. І викрадати це – ну, як мінімум, неповага. Як максимум – плювок у спину тим, хто ночами не спить, щоб інші дісталися вчасно,

– наголосили в компанії.

В Укрзалізниці попросили повернути речі, якщо є можливість.

Один з учасників проєкту, Славік Мартинюк, відреагував на інцидент у своєму телеграм-каналі. За словами гумориста, вони взяли комплект білизни випадково, а помітили це вже на концерті.

Гроші або постіль повернемо,

– додав він.

