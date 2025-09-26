Річ у тім, що один із глядачів розповів, як інтерн розглядав оголену жінку, яка була в несвідомому стані. Команда "Медичних історій" ж додала фрагмент у відео на ютуб-каналі "Стендап Славіка". Це розгнівало мережу, передає Show 24.

Так, у "Медичних історіях" гумористи Славік Мартинюк, Богдан Вахнич та Назар Шебела, які за спеціальністю – лікарі, діляться своїми розповідями про різні випадки на робочому місці. Також вони в шоу запрошують колег та глядачів. Днями один із гостей розповів власну історію, яка сталася перед операцією, коли жінці мали вирізати апендицит.

Вона вже була у відключці – одразу кажу. В один момент виходять жінки та залишаються молоді інтерни й аспіранти. Один з інтернів підіймає верхню частину накриття цієї дівчини, і такий: "Єб*т*". Там лежить 5-6 розмір (грудей – 24 Канал) – не менше. Я декілька секунд думав, що зробити. Але не скажу, що зробив,

– з усмішкою на обличчі розповів чоловік.

Ведучі разом із глядачами в залі посміялися з цього, а Славік Мартинюк сказав: "Засуджуємо".

Гість "Медичних історій" зізнався в насильстві над жінкою під наркозом: дивіться відео онлайн

Ролик на ютуб-каналі вийшов 23 вересня, а сама історія з чоловіком трапилася ще 26 років тому, коли він був абітурієнтом.

Як в мережі відреагували на історію?

Згодом користувачка Діана Пилипів, яка сама є психіатринею, в Threads звернула увагу на неприпустимість історії чоловіка.

Мороз по шкірі. Це суперечить всім етичним та моральним нормам, а також пахне злочином,

– наголосила вона.

Також критикували шоу і в коментарях у мережі. Люди обурилися, що ведучі дозволили фрагменту попасти в ефір.

Коментарі під шоу "Медичні історії" / Скриншот з ютубу

Згодом історію вирізали з відео, та його встигли запостити на сторінці "Гендер в деталях".

Зауважимо, редакція "УП.Життя" повідомила, що надіслала запит до львівських правоохоронців. Там зазначили, що проведуть перевірку.