Люди з інвалідністю – це особистості з сильним характером і власними досягненнями. Вони можуть не просто продовжувати життя у звичному ритмі, але й досягати успіхів та реалізовуватися на повну. 24 Канал розповість про відомих людей з України та всього світу, для яких інвалідність не стала на заваді успіху. Їхні історії – це приклад для кожного з нас – як знайти у собі силу та сміливість попри все рухатися вперед.

Світові зірки з інвалідністю

Сильвестр Сталлоне

Американський актор отримав інвалідність при народженні. Під час пологів акушерка неправильно використала щипці та пошкодила деякі нервові закінчення обличчя малюка. Частина щоки, губ і язика залишилися паралізованими, однак з часом вони стали візитівкою Сталлоне. Актор досягнув успіху в Голлівуді завдяки ролям у численних бойовиках, зокрема серіям "Роккі" та "Рембо".



Сильвестр Сталлоне / Фото з інстаграму зірки

Андреа Бочеллі

Італійський музикант народився з порушеннями зору, але попри це займався грою на фортепіано з 6 років. Після травми, яку він зазнав у футбольному матчі у 12 років, Андреа повністю втратив зір. Але це не відібрало його любові до музики. Тепер він є одним з найвідоміших виконавців, що продав мільйони платівок у всьому світі.



Андреа Бочеллі / Фото з інстаграму зірки

Стівен Гокінг

Фізик-теоретик Стівен Гокінг – один з найвпливовіших вчених свого часу. У молодості в нього діагностували бічний аміотрофічний склероз. Після встановлення складного діагнозу Гокінг прожив ще понад 50 років та залишив після себе величезний науковий та культурний спадок.



Стівен Гокінг / Фото Santi Visalli

Людвіг ван Бетховен

Німецький композитор та піаніст у період найвищої слави стикнувся з проблемами зі слухом, який почав погіршуватися. Через це йому стало значно складніше працювати з музикою. До 48 років музикант майже повністю втратив слух. Та попри це він став великим музикантом, твори якого стали світовою класикою.



Людвіг ван Бетховен / Фото з Вікіпедії

Елтон Джон

Мало хто знає, що багато років Елтон Джон боровся з епілепсією. Він страждав від нападів у 1980-х, ймовірно, через вживання алкоголю та наркотиків. Це змінило його життя, адже змусило перестати зловживати. Зараз Елтон Джон є володарем п'яти премій Греммі та одним з найкращих музикантів сучасності, популярність якого триває не одне десятиліття.



Елтон Джон / Фото з інстаграму зірки

Українські знаменитості з інвалідністю, про яких знає весь світ

Леся Українка

З дитинства Леся Українка хворіла на туберкульоз. У школі ми часто уявляли письменницю як знедолену жінку, але насправді вона була надзвичайно розумною і талановитою, подорожувала, перекладала класичні твори на українську, мала феміністичні погляди. Це одна з найвідоміших українських жінок, яку ніколи не зупиняла хвороба.



Леся Українка / Фото Суспільне

Ольга Кобилянська

У віці 40 років письменниця-модерністка сильно застудилась, внаслідок чого розвинувся параліч. Але вона не припиняла творити.

Се (проблеми зі здоров'ям, – 24 Канал) не дозволяє мені брати участь у життю української суспільности, хіба лиш писати. Війна шарпнула і останки колишнього здоровля. Та я держусь скільки можу і моя літературна програма ще не скінчена.. Доки?... Я думаю – до послідного віддиху мого,

– писала Кобилянська.



Ольга Кобилянська / Фото з Вікіпедії

Марія Примаченко

У дитинстві Марія Примаченко захворіла на поліомієліт. Через хворобу вона кульгала, пересувалась на милицях і боролася з болем. Та водночас мала більше часу на творчість. За життя Марія Примаченко створила близько тисячі картин.



Марія Примаченко / Фото Harper's Bazaar

Олександр Терен

Олександр "Терен" Будько у серпні 2022 року зазнав серйозного поранення, через яке йому ампутували дві кінцівки. Але ветеран не втратив жаги до життя, реабілітувався і навчився ходити на протезах. Олександр Терен навіть став головним героєм шоу "Холостяк" – сезон з його участю допоміг змінити ставлення українського суспільства до людей з інвалідністю у позитивний бік.



Олександр Терен / Фото з інстаграму зірки

Юлія Паєвська "Тайра"

Юлія Паєвська – легендарна парамедикиня, волонтерка, медалістка Ігор Нескорених, яку знає весь світ та з якою товаришує принц Гаррі. Під час російсько-української війни, виконуючи евакуацію бійців, вона зазнала травми кульшових суглобів. Їй поставили два протези.

Та Тайра продовжувала рятувати життя військових і цивільних на Донбасі, а у 2022 пережила російський полон. Юлія продовжує займатися волонтерством, є учасницею багатьох форумів та лекцій і надихає кожного.



Тайра / Фото з інстаграму зірки

Це лише невелика частина історій, які заслуговують на увагу. Щодня в Україні та за її межами люди з інвалідністю змінюють світ, а тема інклюзивності стає дедалі актуальнішою.