Від чоловіка, який розповідав цю історію, прозвучала фраза: "Я вам не скажу, що зробив". Як наслідок, в мережі його почали звинувачувати в сексуальному насильстві. Водночас команда коміків врешті зробила публічну заяву, де все роз'яснила. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку шоу "Медичні історії".

До теми Цинізму нема меж: гість "Медичних історій" зізнався в насильстві над жінкою під наркозом

Так, Славік Мартинюк, Назар Шебела та Богдан Вахнич заявили, що засуджують будь-які прояви сексуальних домагань і наголосили, що після запису відео окремо поговорили з глядачем, який розповідав історію про жінку перед операцію. Він, за їхніми словами, пояснив, що "жодних дій не було", а сказав фразу: "Я вам не скажу, що зробив" просто заради "гумору".

Ми просимо вибачення перед усіма за цей момент, який зіпсував перегляд та викликав неприємні емоції. "Медичні історії" завжди були відвертим шоу, де підіймалися складні теми. Але ми зробили висновки й надалі будемо уважніше ставитися до таких історій, щоб уникнути двозначностей,

– наголосила команда шоу.

Крім того, фрагмент з відео, де чоловік розповів історію про жінку на ютуб-каналі "Стендап Славіка" вирізали.

Що відомо про цей скандал?

23 вересня вийшов 18 випуск розважального шоу "Медичні історії", ведучими якого є Славік Мартинюк, Назар Шебела та Богдан Вахнич. Окрім того, що чоловіки гумористи, вони також за фахом є лікарями. У "Медичних історіях", Святослав, Назар та Богдан розповідають випадки, які траплялися з ними під час роботи лікарями. Крім того, вони запрошують на своє шоу колег і глядачів, які відвідують їхні стендапи наживо.

Під час запису одного з випусків гість розповів історію, що відбулася з ним ще 26 років тому. Він разом з інтернами та аспірантами був присутній перед операцію жінки, якій мали вирізати апендицит.

Вона вже була у відключці – одразу кажу. В один момент виходять жінки… Один з інтернів підіймає верхню частину накриття цієї дівчини, і такий: "Єб*т*". Там лежить 5-6 розмір (грудей – 24 Канал) – не менше. Я декілька секунд думав, що зробити. Але не скажу, що зробив,

– сказав тоді чоловік.