Поїзд курсуватиме щоденно з 3 лютого. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Що відомо про новий поїзд на Закарпаття?

У зв'язку з високим попитом на подорожі в регіон Укрзалізниця запускає новий поїзд №26/25 Одеса – Рахів. Він почне курсувати з 3 лютого з Одеси та з 4 лютого з Рахова.

Розклад руху Укрзалізниця повідомила наступний:

з Одеси поїзд вирушатиме о 18:38 та прибуватиме до Рахова о 13:20 наступного дня,

у зворотному напрямку – з Рахова о 14:21, прибуття в Одесу – о 08:38.

Зазначається, що маршрут пролягатиме через Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню та Кваси.

У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні вагони з жіночими та дитячими купе,

– йдеться в повідомленні.

Квитки придбати можна вже у застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті та в касах вокзалів. До речі, поїзд також бере участь у програмі "3 000 кілометрів Україною".

Що відомо про програму "3 000 кілометрів Україною"?