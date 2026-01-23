Поезд будет курсировать ежедневно с 3 февраля. Об этом сообщили в Укрзализныце.
Что известно о новом поезде на Закарпатье?
В связи с высоким спросом на путешествия в регион Укрзализныця запускает новый поезд №26/25 Одесса – Рахов. Он начнет курсировать с 3 февраля из Одессы и с 4 февраля из Рахова.
Расписание движения Укрзализныця сообщила следующее:
- из Одессы поезд будет отправляться в 18:38 и прибывать в Рахов в 13:20 следующего дня,
- в обратном направлении – из Рахова в 14:21, прибытие в Одессу – в 08:38.
Отмечается, что маршрут будет пролегать через Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню и Квасы.
В составе поезда будут курсировать вагоны люкс, купейные, плацкартные вагоны с женскими и детскими купе,
– говорится в сообщении.
Билеты приобрести можно уже в приложении Укрзализныци, на официальном сайте и в кассах вокзалов. Кстати, поезд также участвует в программе "3 000 километров по Украине".
Что известно о программе "3 000 километров по Украине"?
Государственная программа "3 000 километров по Украине" ранее называлась "УЗ-3000". Она начала работу 3 декабря 2025 года.
По условиям программы, пассажиры могут бесплатно проехать до 3 тысяч километров по железной дороге в пределах Украины.
По данным министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, за первый месяц украинцы оформили около 80 тысяч бесплатных билетов. Инициатива, по его словам, помогла уменьшить нагрузку на железнодорожные перевозки, в частности в прифронтовые регионы.