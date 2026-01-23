Поезд будет курсировать ежедневно с 3 февраля. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Что известно о новом поезде на Закарпатье?

В связи с высоким спросом на путешествия в регион Укрзализныця запускает новый поезд №26/25 Одесса – Рахов. Он начнет курсировать с 3 февраля из Одессы и с 4 февраля из Рахова.

Расписание движения Укрзализныця сообщила следующее:

из Одессы поезд будет отправляться в 18:38 и прибывать в Рахов в 13:20 следующего дня,

в обратном направлении – из Рахова в 14:21, прибытие в Одессу – в 08:38.

Отмечается, что маршрут будет пролегать через Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню и Квасы.

В составе поезда будут курсировать вагоны люкс, купейные, плацкартные вагоны с женскими и детскими купе,

– говорится в сообщении.

Билеты приобрести можно уже в приложении Укрзализныци, на официальном сайте и в кассах вокзалов. Кстати, поезд также участвует в программе "3 000 километров по Украине".

Что известно о программе "3 000 километров по Украине"?