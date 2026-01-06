Насколько популярна программа УЗ?
В то же время зарегистрировались на программу в приложении Укрзализныци 500 тысяч жителей, передает 24 Канал со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.
Смотрите также Программа "УЗ – 3 000": кто из украинцев вскоре уже сможет воспользоваться "километрами"
В целом все эти поездки вместе составили 38 миллионов километров, которые украинцы проехали в рамках программы "3000 километров по Украине",
– рассказал министр.
Глава Минразвития напомнил, что сейчас действует первый этап программы "3000 километров по Украине", который распространяется на поезда из и в прифронтовые регионы. В настоящее время участие в ней могут принять:
- люди старшего возраста;
- семьи с детьми;
- семьи военных;
- волонтеры и тому подобное.
Самыми популярными за первый месяц действия программы были несколько направлений:
- Одесса – Запорожье №52/51;
- Херсон – Барвенково ️№101/102;
- Сумы – Рахов №143/144;
- Запорожье – Ковель №88.
Для детей из Балаклеи и Чугуева, Приморска и Кирилловки, Новобогдановки и Запорожья это были путешествия в Киев и Львов. Дети увидели настоящие паровозы, покатались Волшебным экспрессом в компании сказочных персонажей и посетили местные экскурсии,
– добавили в Укрзализныце.
Обратите внимание! Государственная программа "3 000 километров по Украине", которая сначала называлась "УЗ-3000", стартовала 3 декабря. Сразу она стала изрядно популярной среди украинцев. Только первый час более 30 тысяч человек активировали ее в приложении, сообщили в УЗ.
Как работает программа бесплатных поездок?
Кулеба объяснил, что программа бесплатных поездок по железной дороге работает без привлечения дополнительных средств из бюджета.
"3000 км по Украине" сочетает социальную составляющую с эффективным управлением пассажиропотоками: стимулирует поездки в менее загруженные дни и часы, снижает пиковую нагрузку,
– подчеркнул министр.
В дальнейшем, по его словам, программу планируют масштабировать, заявки почему во внепиковые периоды Укрзализныця сможет предложить уже до 250 тысяч мест в месяц. По мнению Кулебы, это сделает путешествия более доступными для украинцев.
Стоит знать! В Минразвития подчеркнули, что результаты первого месяца работы программы продемонстрировали ее эффективность, поскольку она поддержала жителей прифронтовых регионов, уменьшила нагрузку на УЗ и стабилизировала ее работу.
Что известно о программе?
1 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск новой программы, которая позволяет украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на 3 тысячи километров внутри страны. Инициатива получила название "3 000 километров по Украине", ведь именно такое расстояние преодолевает поезд от Запорожья до Ужгорода и обратно – это пока самый длинный пассажирский маршрут в Украине.
Бонусные километры, которые начисляются участникам программы, не обязательно тратить за одну поездку. Они будут оставаться активными до конца 2026 года, что дает возможность планировать путешествия по своему усмотрению.
Для оформления бесплатной поездки пассажиры могут выбирать места в плацкартных и купейных вагонах, а также во втором классе поездов "Интерсити". Однако доступность мест зависит от наличия свободных билетов на конкретный рейс.