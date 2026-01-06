Насколько популярна программа УЗ?

В то же время зарегистрировались на программу в приложении Укрзализныци 500 тысяч жителей, передает 24 Канал со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

В целом все эти поездки вместе составили 38 миллионов километров, которые украинцы проехали в рамках программы "3000 километров по Украине",

– рассказал министр.

Глава Минразвития напомнил, что сейчас действует первый этап программы "3000 километров по Украине", который распространяется на поезда из и в прифронтовые регионы. В настоящее время участие в ней могут принять:

люди старшего возраста;

семьи с детьми;

семьи военных;

волонтеры и тому подобное.

Самыми популярными за первый месяц действия программы были несколько направлений:

Одесса – Запорожье №52/51;

Херсон – Барвенково ️№101/102;

Сумы – Рахов №143/144;

Запорожье – Ковель №88.

Для детей из Балаклеи и Чугуева, Приморска и Кирилловки, Новобогдановки и Запорожья это были путешествия в Киев и Львов. Дети увидели настоящие паровозы, покатались Волшебным экспрессом в компании сказочных персонажей и посетили местные экскурсии,

– добавили в Укрзализныце.

Обратите внимание! Государственная программа "3 000 километров по Украине", которая сначала называлась "УЗ-3000", стартовала 3 декабря. Сразу она стала изрядно популярной среди украинцев. Только первый час более 30 тысяч человек активировали ее в приложении, сообщили в УЗ.

Как работает программа бесплатных поездок?

Кулеба объяснил, что программа бесплатных поездок по железной дороге работает без привлечения дополнительных средств из бюджета.

"3000 км по Украине" сочетает социальную составляющую с эффективным управлением пассажиропотоками: стимулирует поездки в менее загруженные дни и часы, снижает пиковую нагрузку,

– подчеркнул министр.

В дальнейшем, по его словам, программу планируют масштабировать, заявки почему во внепиковые периоды Укрзализныця сможет предложить уже до 250 тысяч мест в месяц. По мнению Кулебы, это сделает путешествия более доступными для украинцев.

Стоит знать! В Минразвития подчеркнули, что результаты первого месяца работы программы продемонстрировали ее эффективность, поскольку она поддержала жителей прифронтовых регионов, уменьшила нагрузку на УЗ и стабилизировала ее работу.

Что известно о программе?