Наскільки популярна програма УЗ?
Водночас зареєструвалися на програму в додатку Укрзалізниці 500 тисяч жителів, передає 24 Канал з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.
Дивіться також Програма "УЗ – 3 000": хто з українців незабаром вже зможе скористатися "кілометрами"
Загалом усі ці поїздки разом склали 38 мільйонів кілометрів, які українці проїхали в межах програми "3000 кілометрів Україною",
– розповів міністр.
Очільник Мінрозвитку нагадав, що наразі діє перший етап програми "3000 кілометрів Україною", який розповсюджується на потяги з та до прифронтових регіонів. На цей час участь у ній можуть взяти:
- люди старшого віку;
- сім'ї з дітьми;
- родини військових;
- волонтери тощо.
Найпопулярнішими за перший місяць дії програми були кілька напрямків:
- Одеса – Запоріжжя №52/51;
- Херсон – Барвінкове ️№101/102;
- Суми – Рахів №143/144;
- Запоріжжя – Ковель №88.
Для дітей з Балаклії та Чугуєва, Приморська та Кирилівки, Новобогданівки та Запоріжжя це були мандрівки до Києва й Львова. Дітлахи побачили справжні паровози, покаталися Чарівним експресом у компанії казкових персонажів та відвідали місцеві екскурсії,
– додали в Укрзалізниці.
Зауважте! Державна програма "3 000 кілометрів Україною", яка спочатку називалася "УЗ-3000", стартувала 3 грудня. Одразу вона стала неабияк популярною серед українців. Лише першу годину понад 30 тисяч людей активували її у застосунку, повідомили в УЗ.
Як працює програма безплатних поїздок?
Кулеба пояснив, що програма безплатних поїздок залізницею працює без залучення додаткових коштів з бюджету.
"3000 км Україною" поєднує соціальну складову з ефективним управлінням пасажиропотоками: стимулює поїздки в менш завантажені дні та години, знижує пікове навантаження,
– наголосив міністр.
Надалі, за його словами, програму планують масштабувати, заявки чому у позапікові періоди Укрзалізниця зможе запропонувати вже до 250 тисяч місць на місяць. На думку Кулеби, це зробить подорожі доступнішими для українців.
Варто знати! У Мінрозвитку підкреслили, що результати першого місяця роботи програми продемонстрували її ефективність, оскільки вона підтримала жителів прифронтових регіонів, зменшила навантаження на УЗ та стабілізувала її роботу.
Що відомо про програму?
1 листопада президент України Володимир Зеленський анонсував запуск нової програми, яка дозволяє українцям безплатно подорожувати залізницею на 3 тисячі кілометрів всередині країни. Ініціатива отримала назву "3 000 кілометрів Україною", адже саме таку відстань долає потяг від Запоріжжя до Ужгорода і назад – це наразі найдовший пасажирський маршрут в Україні.
Бонусні кілометри, які нараховуються учасникам програми, не обов’язково витрачати за одну поїздку. Вони залишатимуться активними до кінця 2026 року, що дає можливість планувати подорожі на власний розсуд.
Для оформлення безплатної поїздки пасажири можуть обирати місця у плацкартних та купейних вагонах, а також у другому класі поїздів "Інтерсіті". Проте доступність місць залежить від наявності вільних квитків на конкретний рейс.