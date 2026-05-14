Об этом сообщили в Укрзализныце.

Удар по железной дороге: что известно?

В Укрзализныце проинформировали, что россияне после атаки днем продолжили бить по железнодорожной инфраструктуре и ночью. На Харьковщине враг попал в маневровый локомотив.

Отмечается, что локомотивная бригада не пострадала. Ведь благодаря усиленной работе мониторинговых центров по всей Украине железнодорожники оперативно оставили тепловоз и прошли в укрытие.

Всего за эти 2 дня в результате массированных атак было повреждено 4 локомотива Укрзализныци,

– добавили в компании.

Предыдущие атаки на железную дорогу

Накануне Укрзализныця сообщала, что по состоянию на вечер 13 мая Россия 23 раза ударила по объектам железной дороги на западе, севере и в центральной части Украины. В результате одного из них в Здолбунове погибли двое железнодорожников, еще один – пострадал.

Днем ранее враг обстрелял железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области. Из-за атаки там ранен машинист и изуродованы локомотивы.

До этого оккупанты били по пассажирскому поезду в Николаевской области. Поврежден только локомотив. Прошло без пострадавших.