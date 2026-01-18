Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
Как меняется график движения?
Укрзализныця меняет график движения поездов, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на пораженном врагом в декабре Фастовском участке.
Еще одной причиной стала безопасность пассажиров на части маршрутов.
В общем было пересмотрено более 100 графиков пригородных поездов по всей Украине, что позволит "разгрузить" наиболее интенсивные участки и, соответственно, сократить задержки,
– говорится в сообщении.
По обновленным расписаниям украинские поезда поедут в ночь с 21 на 22 января.
Важно! Обновленные расписания пригородных рейсов можно посмотреть на сайте Укрзализныци.
В Укрзализныце добавили, что при выборе конкретного поезда важно обращать внимание на дату, должна быть отметка "действителен с 22.01.2026".
К тому времени должны извиниться: задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке,
– отметили в пресс-службе.
Россияне бьют по железной дороге: последние новости
11 января российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. В результате удара были травмированы машинист и его помощник грузового локомотива.
Также в результате обесточивания ночью на Приднепровской железной дороге движение временно переводили на тепловозную тягу и генераторы.
В первый день 2026 года Россия также осуществила атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины. Удары были зафиксированы в Одесской и Сумской областях, а также на Волыни.