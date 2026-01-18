Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Читайте також Не могла дістатися "Охматдиту" через негоду: потяг УЗ зробив додаткову зупинку для хворої дитини

Як змінюється графік руху?

Укрзалізниця змінює графік руху поїздів, щоб мінімізувати затримки, викликані збільшеною інтенсивністю руху на ураженій ворогом у грудні Фастівській ділянці.

Ще однією причиною стала безпека пасажирів на частині маршрутів.

Загалом було переглянуто понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні, що дозволить "розвантажити" найбільш інтенсивні ділянки і, відповідно, скоротити затримки,

– йдеться в повідомленні.

За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть у ніч з 21 на 22 січня.

Важливо! Оновлені розклади приміських рейсів можна переглянути на сайті Укрзалізниці.

В Укрзалізниці додали, що при виборі конкретного поїзда важливо звертати увагу на дату, має бути позначка "дійсний з 22.01.2026".

До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці,

– зазначили в пресслужбі.

Росіяни б'ють по залізниці: останні новини