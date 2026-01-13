Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения Ирины Власенко в соцсети Threads.

Как история Ирины Власенко заставляет верить в чудеса?

Ирина Власенко из Хмельницкой области обратилась в Укрзализныцю 11 января. Женщина написала, что она с лежачей дочерью попали 12 января на поезд "Хмельницкий – Киев-Пассажирский", чтобы доехать до больницы "Охматдет".

Билеты имеем на 12 января, на 11:00 выезд из Хмельницкого. К сожалению, мы живем в поселке, и из-за морозов и метели нас некому с дочкой отвезти к поезду,

– написала Ирина.

Она спросила работников УЗ, возможно ли чтобы поезд сделал остановку на станции Коржевцы, что в Хмельницком районе. Ирина Власенко также написала, что ее муж, то есть отец ее дочери, пропал без вести на фронте.

Впоследствии женщина распространила скриншот с ответом Укрзализныци ей в личные сообщения. В компании отметили, что остановят поезд в Коржевцах, но могут быть задержки.



Укрзализныця согласилась остановить поезд на станции Коржевцах в Хмельницкой области / Фото из аккаунта Ирины Власенко в Threads

12 января Ирина опубликовала фото дочери и рассказала, что они сели на поезд 772О и направляются в Киев. Женщина поблагодарила железнодорожников и всех, кто помог ей привлечь внимание УЗ к просьбе об остановке.

Ирина Власенко с дочкой сели на поезд, Укрзализныця остановила поезд на незапланированной станции / Фото с аккаунта женщины в Threads

В конце концов Ирина и ее дочь добрались до "Охматдета". Кроме того, они также получили подарочки от Укрзализныци. Сейчас Виктория и ее мама проходят обследование, а сама история заставляет верить в чудеса, когда их, кажется, совсем не ждешь.

Ирина и ее дочь Виктория в конце концов доехали до больницы в Киеве / Фото с аккаунта Ирины Власенко в Threads

Россия систематически бьет по украинской железной дороге

Утром 12 января российские войска в очередной раз нанесли серии ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Глава правления Укрзализныци Александр Перцовский писал, что возможны задержки поездов.