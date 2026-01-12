Среднее время опоздания составляет 2 часа. По состоянию на 16:29 с задержкой курсирует 31 поезд. Об этом сообщили в Укрзализныце, передает 24 Канал.

Где узнать, какой поезд и насколько опаздывает?

В компании перечислили сайты, где можно узнать актуальную информацию о движении железной дороги.

Сайт uz-vezemo

Онлайн-табло

Приложение Укрзализныци

Канал пригородных поездов УЗ

Пуш-оповещения в приложении

У ангелов и дежурных вокзалов

Обратите внимание! На время вынужденных задержек вход в платные залы ожидания на вокзалах является бесплатным для пассажиров с билетами.

К слову, там, где поезда прибывают после комендантского часа, вместе с местными властями Укрзализныця организует подвоз пассажиров автобусами. Также есть договоренность с польской стороной об автобусной "подстраховке" международных стыковок.

Планируйте стыковки с запасом. В ближайшие дни, минимум до 22 января, когда заработает обновленный график с учетом безопасных маршрутов) советуем планировать пересадки с запасом в 3 – 4 часа,

– отметили в компании.

Что известно о ситуации с железнодорожным движением в Украине?