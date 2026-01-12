Среднее время опоздания составляет 2 часа. По состоянию на 16:29 с задержкой курсирует 31 поезд. Об этом сообщили в Укрзализныце, передает 24 Канал.
Где узнать, какой поезд и насколько опаздывает?
В компании перечислили сайты, где можно узнать актуальную информацию о движении железной дороги.
- Сайт uz-vezemo
- Онлайн-табло
- Приложение Укрзализныци
- Канал пригородных поездов УЗ
- Пуш-оповещения в приложении
- У ангелов и дежурных вокзалов
Где узнать о задержке поездов: смотрите видео
Обратите внимание! На время вынужденных задержек вход в платные залы ожидания на вокзалах является бесплатным для пассажиров с билетами.
К слову, там, где поезда прибывают после комендантского часа, вместе с местными властями Укрзализныця организует подвоз пассажиров автобусами. Также есть договоренность с польской стороной об автобусной "подстраховке" международных стыковок.
Планируйте стыковки с запасом. В ближайшие дни, минимум до 22 января, когда заработает обновленный график с учетом безопасных маршрутов) советуем планировать пересадки с запасом в 3 – 4 часа,
– отметили в компании.
Что известно о ситуации с железнодорожным движением в Украине?
- 11 января российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, ранив машиниста и его помощника. Железнодорожники получили осколочные ранения, а движение на Приднепровской железной дороге временно перешел на тепловозную тягу из-за обесточивания.
- 12 января по состоянию на утро в двух пунктах пропуска на въезд в Украину образовались большие пробки. Напротив пункта пропуска "Краковец" на въезд ожидало 100 автомобилей, а напротив "Шегини" – 10 автомобилей.
- Укрзализныця до сих пор использует объездные маршруты для целого ряда поездов, поэтому задержки будут и в дальнейшем.