Ситуативно Россия может выиграть, если война на Ближнем Востоке затянется. Политические эксперты специально для 24 Канала разобрали влияние событий в Иране на Россию и страны западного мира.

Интересно Может ли война на Ближнем Востоке выключить интернет во всем мире

Как Кремль зависит от событий на Ближнем Востоке?

Политолог Владимир Фесенко рассказал, что как минимум и сейчас и пока будет продолжаться война на Ближнем Востоке, Россия будет выигрывать от нее. Она получает дополнительные доходы. Впрочем как только война в регионе завершится, сразу восстановится добыча и продажа нефти стран Персидского залива. Им надо компенсировать нынешние убытки, в частности ОАЭ, и они будут заинтересованы в увеличении добычи нефти.

Это означает, что после завершения войны нефти на рынках станет больше, поэтому цена не это тоже отреагирует. Она вернется или к своим довоенных показателей, или еще больше упадет, потому что будет много нефти на рынках. Для Трампа это элемент влияния на Россию. Он может предложить Путину такие ситуативные выгоды, если тот согласится на какой-то компромиссный вариант завершения войны в Украине,

– отметил политолог.

Он продолжил, что выгодная для России отмена санкций может состояться только со стороны Европы. Пока будет идти война против Украины, Европа на это не согласится. В этом будет главная проблема. Трамп забросил Путину такое предложение, как ситуативное, но если Кремль согласится на американские условия, санкций с России может быть снято больше.

Фесенко ответил, как Кремль зависит от событий на Ближнем Востоке: смотрите видео

Будет ли Европа покупать российские нефтепродукты?

Политолог Вадим Денисенко заметил, что снятие санкций США на российскую нефть из-за событий на Ближнем Востоке связаны с тем, чтобы ее могла покупать Индия. Впрочем ключевым покупателем индийских нефтепродуктов является Европа, которая приняла принципиальное решение не покупать продукты из российской нефти. А Европа стоит сейчас перед достаточно серьезным вызовом – дефицит нефтепродуктов из-за войны в Иране.

"Примерно через месяц станет понятно, будет ли Трамп проводить наземную операцию и насколько удастся проводить танкеры через Ормузский пролив. Пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии. В ближайшей перспективе Европа не будет рассматривать вопрос снятия санкций. Ключевой вопрос – насколько долго и как именно продлится война в Иране", – подчеркнул политолог.

По его словам, у Европы есть запас нефти примерно на 90 дней. То есть, пока дефицита, даже несмотря на резкий рост цен на нефтепродукты, у европейцев нет. В целом же именно от событий на Ближнем Востоке будет зависеть, как будет функционировать нефтяной рынок во всем мире, а не только в Европе. Если война затянется – это одно развитие событий, если Трамп условно за 2 недели объявит о победе – это другое развитие.

Денисенко предположил, будет ли Европа покупать российские нефтепродукты: смотрите видео

Как Европа относится к снятию санкций с России?

Политтехнолог Тарас Загородний высказал мнение, что Европа едва создала 20 санкционных пакетов против России. Даже если теоретически предположить, что она начнет снимать санкции с России, то и эти вопросы имеют против все круги бюрократического ада. На самом деле это хорошо. Трамп поставил Путину условие, что США снимут санкции с России в обмен на прекращение войны в Украине.

В мире есть не только российская нефть. Есть запасы в США, в Японии. В 2022 году из них на рынок выпустили 180 миллионов тонн, чтобы сбить ажиотаж. Впрочем для Путина самое главное, чтобы Европа сняла санкции, ведь в ней самые главные покупатели. Однако на этот рынок уже зашел Трамп, и он его не отдаст. Поэтому, России на европейском рынке уже не будет,

– подчеркнул политтехнолог.

Он добавил, если США получат контроль еще и над иранской нефтью, то о российской можно будет вообще нажать. В обмен на нефть санкции могут снять с Ирана, а не с России. Даже если теоретически представить, что Европа снимет санкции с России, то на занятом США рынке России придется очень сильно демпинговать себе в убыток, поэтому Путин в любом случае не в выигрышном положении.

Загородний объяснил, как Европа относится к снятию санкций с России: смотрите видео

Санкции против России: последние новости