Ситуативно Росія може виграти, якщо війна на Близькому Сході затягнеться. Політичні експерти спеціально для 24 Каналу розібрали вплив подій в Ірані на Росію та країни західного світу.

Як Кремль залежить від подій на Близькому Сході?

Політолог Володимир Фесенко розповів, що як мінімум і зараз і поки триватиме війна на Близькому Сході, Росія виграватиме від неї. Вона отримує додаткові прибутки. Утім щойно війна в регіоні завершиться, одразу відновиться видобуток і продаж нафти країн Перської затоки. Їм треба компенсувати нинішні збитки, зокрема ОАЕ, й вони будуть зацікавлені в збільшенні видобутку нафти.

Це означає, що після завершення війни нафти на ринках стане більше, тому ціна не це теж відреагує. Вона повернеться чи до своїх довоєнних показників, чи ще більше впаде, бо буде багато нафти на ринках. Для Трампа це елемент впливу на Росію. Він може запропонувати Путіну такі ситуативні вигоди, якщо той погодиться на якийсь компромісний варіант завершення війни в Україні,

– зазначив політолог.

Він продовжив, що вигідне для Росії скасування санкцій може відбутись лише з боку Європи. Поки йтиме війна проти України, Європа на це не погодиться. У цьому буде головна проблема. Трамп закинув Путіну таку пропозицію, як ситуативну, але якщо Кремль погодиться на американські умови, санкцій із Росії може бути знято більше.

Чи буде Європа купувати російські нафтопродукти?

Політолог Вадим Денисенко зауважив, що зняття санкцій США на російську нафту через події на Близькому Сході пов'язані з тим, щоб її могла купувати Індія. Утім ключовим покупцем індійських нафтопродуктів є Європа, яка прийняла принципове рішення не купувати продукти з російської нафти. А Європа стоїть нині перед достатньо серйозним викликом – дефіцит нафтопродуктів через війну в Ірані.

"Приблизно за місяць стане зрозуміло, чи буде Трамп проводити наземну операцію та наскільки вдасться проводити танкери через Ормузьку протоку. Поки це питання перебуває в підвішеному стані. У найближчій перспективі Європа не розглядатиме питання зняття санкцій. Ключове питання – наскільки довго та як саме триватиме війна в Ірані", – наголосив політолог.

За його словами, в Європи є запас нафти приблизно на 90 днів. Тобто, наразі дефіциту, навіть попри різке зростання цін на нафтопродукти, в європейців немає. Загалом же саме від подій на Близькому Сході буде залежати, як функціонуватиме нафтовий ринок в усьому світі, а не лише в Європі. Якщо війна затягнеться – це один розвиток подій, якщо Трамп умовно за 2 тижні оголосить про перемогу – це інший розвиток.

Як Європа ставиться до зняття санкцій із Росії?

Політтехнолог Тарас Загородній висловив думку, що Європа ледь створила 20 санкційних пакетів проти Росії. Навіть якщо теоретично припустити, що вона почне знімати санкції з Росії, то й ці питання мають проти всі кола бюрократичного пекла. Насправді це добре. Трамп поставив Путіну умову, що США знімуть санкції з Росії в обмін на припинення війни в Україні.

У світі є не тільки російська нафта. Є запаси в США, в Японії. У 2022 році з них на ринок випустили 180 мільйонів тон, щоб збити ажіотаж. Утім для Путіна найголовніше, щоб Європа зняла санкції, адже в ній найголовніші покупці. Однак на це ринок уже зайшов Трамп, і він його не віддасть. Тож, Росії на європейському ринку вже не буде,

– підкреслив політтехнолог.

Він додав, якщо США отримають контроль ще й над іранською нафтою, то про російську можна буде взагалі натиснути. В обмін на нафту санкції можуть зняти з Ірану, а не з Росії. Навіть якщо теоретично уявити, що Європа зніме санкції з Росії, то на зайнятому США ринку Росії доведеться дуже сильно демпінгувати собі в збиток, тож Путін у будь-якому випадку не у виграшному становищі.

