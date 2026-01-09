Куда больше всего ездили украинцы Укрзализныцей?
В дальнем сообщении в прошлом году Укрзализныце удалось обеспечить перевозку 28 миллионов человек – на 200 тыс. человек больше, чем годом ранее, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
С прифронтовых регионов востока и юга в украинские горы в течение года путешествовали более 300 тысяч человек. Среди тех, кто воспользовался поездами, было 1,9 миллиона человек: детские вагоны в течение года почти всегда курсировали с заполненностью 100%.
Самыми популярными оставались маршруты Киев – Львов, а также поезда из столицы в прифронтовые районы Харьков и Днепр и в обратном направлении. При этом рекордный рост – более чем в 100 раз по количеству пассажиров за год – показали направления:
- Кременчуг – Мукачево;
- Киев – Основа (Харьковщина);
- Ирпень – Львов.
Наибольшим спросом пользовались такие поезда:
- № 128 Запорожье – Львов;
- № 724/725 Киев – Харьков;
- № 722/723 Киев – Харьков.
Среди международных маршрутов стабильными фаворитами оставались поезда № 705/706 и № 715/716 Киев – Перемышль.
Новости Укрзализныци
Программа "3000 километров по Украине" обеспечила 80 тысяч бесплатных железнодорожных билетов за первый месяц, с 500 тысячами зарегистрированных участников. Самыми популярными за первый месяц действия программы были несколько направлений, в частности Одесса – Запорожье, Херсон – Барвенково, Сумы – Рахов.
Укрзализныця расширила пилотный проект доступа к интернету в поездах, подключив поезд Киев – Рахов к Wi-Fi на базе Starlink. Пассажиры получают 10 минут бесплатного интернета, а платный пакет без ограничения трафика стоит 120 гривен в сутки, с первых 5 гигабайтов без ограничения скорости.
Кабмин разрешил Укрзализныце создавать собственные силы для борьбы с угрозами, такими как российские "Шахеды" и ракеты. Защитить всю железнодорожную колею сложно, но Укрзализныця проводит мероприятия для усиления безопасности вокзалов и важных логистических узлов.
Дети и ученики в возрасте от 6 до 14 лет получают 25% скидки, студенты и ученики – 50% скидки на билеты внутреннего сообщения Укрзализныцей. Участники боевых действий, лица с инвалидностью и жертвы нацистских преследований имеют право на бесплатные или снижены поездки в определенные периоды.