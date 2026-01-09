Куда больше всего ездили украинцы Укрзализныцей?

В дальнем сообщении в прошлом году Укрзализныце удалось обеспечить перевозку 28 миллионов человек – на 200 тыс. человек больше, чем годом ранее, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

С прифронтовых регионов востока и юга в украинские горы в течение года путешествовали более 300 тысяч человек. Среди тех, кто воспользовался поездами, было 1,9 миллиона человек: детские вагоны в течение года почти всегда курсировали с заполненностью 100%.

Самыми популярными оставались маршруты Киев – Львов, а также поезда из столицы в прифронтовые районы Харьков и Днепр и в обратном направлении. При этом рекордный рост – более чем в 100 раз по количеству пассажиров за год – показали направления:

Кременчуг – Мукачево;

Киев – Основа (Харьковщина);

Ирпень – Львов.

Наибольшим спросом пользовались такие поезда:

№ 128 Запорожье – Львов;

№ 724/725 Киев – Харьков;

№ 722/723 Киев – Харьков.

Среди международных маршрутов стабильными фаворитами оставались поезда № 705/706 и № 715/716 Киев – Перемышль.

Новости Укрзализныци