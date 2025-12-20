Кто имеет скидки на поезда в течение года?
Отдельные пассажиры могут покупать железнодорожные билеты со скидками независимо от времени года. Такое право предусмотрено Приложением 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины", пишет 24 Канал.
Интересно "Нас дожмут": в Украине прогнозируют рост цен на коммунальные услуги
В частности, дети и ученики в возрасте от 6 до 14 лет имеют право на 25% скидки на проезд в поездах внутреннего сообщения. А студенты и учащиеся учебных заведений могут воспользоваться 50% скидкой на билеты во всех типах вагонов в пределах Украины.
А вот участники боевых действий имеют выбор:
- или бесплатный проезд один раз в два года, или 50% скидка один раз в год.
В то же время родители военнослужащих, которые погибли, умерли или считаются пропавшими без вести, имеют право на 50% скидки на все железнодорожные поездки по территории Украины без сезонных ограничений.
Кому предоставляют 50% скидки на билеты до мая 2026 года?
В холодный период года государство расширяет доступ к льготным железнодорожным перевозкам, отмечают в "Укрзализныце". С 1 октября по 15 мая часть пассажиров может покупать билеты на внутренние рейсы за половину стоимости, а для отдельных категорий сохраняется и право на бесплатную поездку.
Льготные условия в этот период распространяются на:
- лиц с инвалидностью вследствие войны I и II группони могут воспользоваться одной бесплатной поездкой в год, а также неограниченно покупать билеты со скидкой 50% в течение льготного сезона;
- лиц с инвалидностью вследствие войны III группы: предусмотрен бесплатный проезд: предусмотрен бесплатный проезд раз в два года или 50% скидка с октября по май без ограничений по количеству поездок;
- жертв нацистских преследований: условия аналогичныеусловия аналогичные: одна бесплатная поездка раз в два года или пол цены на билеты в течение всего льготного периода;
- лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью: 50% скидка на все поездки с 1 октября по 15 мая действует без лимитов, в том числе и для одного сопровождающего, если путешествие происходит вместе;
- сопровождающих лиц с инвалидностью вследствие войны I группы и участников боевых действий: им предоставляется 50% скидка один раз в год, а также безлимитная скидка в льготный сезон при условии совместной поездки.
Какие льготы действуют для пенсионеров?
Пенсионный статус в Украине открывает доступ не только к ежемесячным выплатам, но и к ряду государственных преференций, которые уменьшают повседневные расходы.
В частности, пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и не платить за парковку на платных площадках, если это предусмотрено местными правилами.
Отдельные категории граждан пенсионного возраста имеют расширенный пакет поддержки. Для них предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность бесплатного оздоровления через предоставление санаторно-курортных путевок бывшим пленным.