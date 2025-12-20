Хто має знижки на потяги протягом року?

Окремі пасажири можуть купувати залізничні квитки зі знижками незалежно від пори року. Таке право передбачене Додатком 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України", пише 24 Канал.

Зокрема, діти та учні віком від 6 до 14 років мають право на 25% знижки на проїзд у поїздах внутрішнього сполучення. А студенти та учні закладів освіти можуть скористатися 50% знижкою на квитки в усіх типах вагонів у межах України.

А от учасники бойових дій мають вибір:

або безплатний проїзд один раз на два роки, або 50% знижка один раз на рік.

Водночас батьки військовослужбовців, які загинули, померли або вважаються зниклими безвісти, мають право на 50% знижки на всі залізничні поїздки територією України без сезонних обмежень.

Кому надають 50% знижки на квитки до травня 2026 року?

У холодний період року держава розширює доступ до пільгових залізничних перевезень, зауважують в "Укрзалізниці". З 1 жовтня по 15 травнячастина пасажирів може купувати квитки на внутрішні рейси за половину вартості, а для окремих категорій зберігається і право на безплатну поїздку.

Пільгові умови у цей період поширюються на:

осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II груп : вони можуть скористатися однією безплатною поїздкою на рік, а також необмежено купувати квитки зі знижкою 50% упродовж пільгового сезону;

: вони можуть скористатися однією безплатною поїздкою на рік, а також необмежено купувати квитки зі знижкою 50% упродовж пільгового сезону; осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи : передбачено безплатний проїзд раз на два роки або 50% знижку з жовтня по травень без обмежень за кількістю поїздок;

: передбачено безплатний проїзд раз на два роки або 50% знижку з жовтня по травень без обмежень за кількістю поїздок; жертв нацистських переслідувань : умови аналогічні: одна безплатна поїздка раз на два роки або пів ціни на квитки протягом усього пільгового періоду;

: умови аналогічні: одна безплатна поїздка раз на два роки або пів ціни на квитки протягом усього пільгового періоду; осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю : 50% знижка на всі поїздки з 1 жовтня до 15 травня діє без лімітів, зокрема і для одного супроводжуючого, якщо подорож відбувається разом;

: 50% знижка на всі поїздки з 1 жовтня до 15 травня діє без лімітів, зокрема і для одного супроводжуючого, якщо подорож відбувається разом; супроводжуючих осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи та учасників бойових дій: їм надається 50% знижка один раз на рік, а також безлімітна знижка в пільговий сезон за умови спільної поїздки.

Які пільги діють для пенсіонерів?