Хто має знижки на потяги протягом року?
Окремі пасажири можуть купувати залізничні квитки зі знижками незалежно від пори року. Таке право передбачене Додатком 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України", пише 24 Канал.
Цікаво "Нас дотиснуть": в Україні прогнозують зростання цін на комунальні послуги
Зокрема, діти та учні віком від 6 до 14 років мають право на 25% знижки на проїзд у поїздах внутрішнього сполучення. А студенти та учні закладів освіти можуть скористатися 50% знижкою на квитки в усіх типах вагонів у межах України.
А от учасники бойових дій мають вибір:
- або безплатний проїзд один раз на два роки, або 50% знижка один раз на рік.
Водночас батьки військовослужбовців, які загинули, померли або вважаються зниклими безвісти, мають право на 50% знижки на всі залізничні поїздки територією України без сезонних обмежень.
Кому надають 50% знижки на квитки до травня 2026 року?
У холодний період року держава розширює доступ до пільгових залізничних перевезень, зауважують в "Укрзалізниці". З 1 жовтня по 15 травнячастина пасажирів може купувати квитки на внутрішні рейси за половину вартості, а для окремих категорій зберігається і право на безплатну поїздку.
Пільгові умови у цей період поширюються на:
- осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II груп: вони можуть скористатися однією безплатною поїздкою на рік, а також необмежено купувати квитки зі знижкою 50% упродовж пільгового сезону;
- осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи: передбачено безплатний проїзд раз на два роки або 50% знижку з жовтня по травень без обмежень за кількістю поїздок;
- жертв нацистських переслідувань: умови аналогічні: одна безплатна поїздка раз на два роки або пів ціни на квитки протягом усього пільгового періоду;
- осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю: 50% знижка на всі поїздки з 1 жовтня до 15 травня діє без лімітів, зокрема і для одного супроводжуючого, якщо подорож відбувається разом;
- супроводжуючих осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи та учасників бойових дій: їм надається 50% знижка один раз на рік, а також безлімітна знижка в пільговий сезон за умови спільної поїздки.
Які пільги діють для пенсіонерів?
Пенсійний статус в Україні відкриває доступ не лише до щомісячних виплат, а й до низки державних преференцій, які зменшують повсякденні витрати.
Зокрема, пенсіонери звільняються від сплати земельного податку, можуть безплатно користуватися громадським транспортом і не платити за паркування на платних майданчиках, якщо це передбачено місцевими правилами.
Окремі категорії громадян пенсійного віку мають розширений пакет підтримки. Для них передбачені пільги на оплату житлово-комунальних послуг, а також можливість безплатного оздоровлення через надання санаторно-курортних путівок колишнім полоненим.