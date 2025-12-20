Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
Читайте також Зараз важливо витримати, – у ЦПД пояснили, чи може Росія висадити десант на Одесу
Чому вагонів до Кишинева побільшає?
Зважаючи на російські обстріли логістичних маршрутів на Одещині, зокрема удари по автомобільних мостах, Укрзалізниця призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Києва та Одеси.
Це стало оперативною реакцією на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту.
Укрзалізниця продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоби усі мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що квитки на потяги надійдуть найближчим часом на дати, починаючи з 20 грудня.
Більше про атаки окупантів на логістику Одеської області
У четвер, 18 грудня, російський безпілотник уразив цивільний автомобіль на території Одеської області. Внаслідок цієї атаки загинула жінка.
Тоді в Держприкордонслужбі поінформували, що через атаку агресора повністю зупинено рух автомобільною трасою "Одеса – Рені".
Молдовські прикордонники, зі свого боку, уточнили, що тимчасово припиняють роботу пункти пропуску "Паланка – Маяки-Удобне" та "Тудора – Старокозацьке".
Під інтенсивним ворожим ударом на Одещині опинився населений пункт Маяки. Як повідомив "Флеш", вночі 19 грудня росіяни спрямували по місцевому мосту десять дронів "Шахед".
Експерти зазначають, що обстрілюючи мости, Росія прагне максимально порушити логістичні шляхи в цьому регіоні.